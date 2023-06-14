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川普出庭面對密件案37罪喊冤　事件發展一次看

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

中央社邁阿密13日綜合外電報導

美國前總統川普今天在佛羅里達州邁阿密聯邦法院首度出庭，面對與他在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）不當處理與保留機密文件相關的37項犯行。

經美聯社彙整，以下是各項指控、特別檢察官調查工作，以及川普此案為何不同於其他所知的政治人物密件案。

法院內：川普概不認罪 具結釋放

川普的委任律師布蘭希（Todd Blanche）代為提出無罪抗辯，川普本人則獲具結釋放且無須交付保釋金。他將不必交出護照或限制個人旅行。

50分鐘庭訊期間川普時而皺眉，除此之外臉上並未流露太多情緒。

法庭大樓外，警察高度戒備，現場有數百名示威民眾，但沒有重大干擾事件發生。據邁阿密市長斯瓦瑞茲（Francis Suarez）說法，沒有人被逮捕，現場也未出現重大事件。

川普與支持者合照 痛批美國腐敗

在出庭應訊過後，川普飛回他在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高球俱樂部，稍後將舉行募款活動並對外發表演說。但他驅車前往機場搭機之前，先造訪了邁阿密著名古巴區「小哈瓦那」一處餐廳。

他與現場一小群支持者合照時簡短提及這起官司。他說：「事情進展還不錯。」但他批評，「我們有個黑箱作業的國家。我們有一個腐敗的國家」。

37項犯行 內容到底有哪些

川普被控37項與機密文件處理不當相關的犯行，其中31項與「間諜法」蓄意保留國防訊息相關，其他罪名還包括妨礙司法和不實陳述等。

根據起訴書，川普被控保留與「美國核武」和「一外國國家核能力」有關的文件，以及來自白宮情資簡報的文件。

檢方指控，川普向沒有安全許可審查文件的人士展示了這些紀錄內容，並在自己律師團尋求依聯邦政府要求歸還文件時，對他們隱瞞事實。

最高指控可判處上看20年有期徒刑。

事情如何走到這一步的？

川普2021年1月離開白宮，美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）官員同年春發現川普在位期間的部分重要文件未歸檔，於是出面接觸川普幕僚。

2021年12月，川普一名代表通報國家檔案和紀錄管理局說，他在海湖俱樂部找到總統於白宮期間的文件。2022年1月，國家檔案和紀錄管理局從海湖俱樂部找出15箱文件，後經司法部證實內含「大量」機密資訊。

2022年5月，聯邦調查局（FBI）和司法部發出傳票，藉此取回川普手中剩餘的機密文件。數週過後，檢調人員又從川普那邊找出30多份文件和1份來自川普律師宣誓過的聲明，說當局所要求的資訊已全數歸還。

然而，這份宣誓過的聲明後來證實為謊言。聯邦人員2022年8月又在海湖俱樂部找出33箱共1.1萬份的文件，包括100份機密文件。

拜登和彭斯不是也有機密文件？

現任總統拜登（Joe Biden）和前副總統彭斯（Mike Pence）確實也被發現保留機密文件，然而，兩案與川普案大不同。

拜登在華府智庫的辦公室、彭斯在印第安納州寓所先後找出機密文件後，兩人各自的律師團均通報有關當局並迅速交還文件。此外，兩人也都授權聯邦人員進行搜索，看有無更多文件遺漏。

一來，這些紀錄被找出來之前，沒有跡象顯示兩人知道這些文件的存在；二來，沒有證據顯示拜登或彭斯企圖掩蓋找到這些文件的事實。而這重要之處在於，司法部決定起訴與否時，通常會看對象是否蓄意犯案。

拜登的德拉瓦州住家和辦公室被搜出機密文件後，當局已成立特檢小組進行調查。但就算司法部認定拜登案達起訴標準，拜登出任總統期間有不受刑事訴究的豁免權。

至於彭斯，司法部已經宣布將不予起訴。

共和黨老翻希拉蕊舊帳 到底為哪樁？

共和黨陣營中，部分人士直指，2016年大選年期間，司法部未就「電郵門」起訴當年代表民主黨角逐總統大位的前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），足以說明川普這次是政治動機起訴的目標。

「電郵門」指的是希拉蕊在歐巴馬政府擔任國務卿期間，為求方便而仰賴私人系統收發電郵。美情報圈內部監管單位擔心郵件含機密資訊，2015年將此事通報給FBI。

經FBI調查，希拉蕊團隊交出的約3萬封電郵中，52個電郵鏈的110封電郵屬機密資訊，部分為高度機密資訊。

經過約1年的調查，FBI於2016年7月結案，認定希拉蕊沒有違法的意圖。然而，同年11月總統大選投票日前11天，FBI在發現新一批電郵之後又重啟調查，但爾後再度做出不起訴建議。2016年美國總統大選，民主黨的希拉蕊最後敗給共和黨候選人川普。

時任FBI局長柯米（James Comey）譴責希拉蕊用私人電郵收發信件的做法「極度草率」。但他表示，沒有證據顯示希拉蕊有阻礙司法、蓄意不當處理機密文件或叛國的跡象。

川普2024年總統大選路會就此止步嗎？

不會。無論是起訴或定罪，都不會影響川普競選或贏得2024年總統大選。

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