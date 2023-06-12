幼兒園餵藥案延燒！全教總批新北官僚傲慢　毀了全國教保員尊嚴

▲全教總批評新北市府官僚傲慢，重創教保人員工作尊嚴。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北幼兒園疑似餵毒事件延燒，全國教師工會總聯合會今（12日）批評，新北市政府官僚的傲慢與冷漠，讓台灣社會這陣子付出極大的社會成本，也重傷全國教保人員的工作尊嚴，導致網路輿論不斷出現「餵藥是否是幼兒園不為人知的祕密」等負面言論，認為新北市府官員應有人為此下台負責。

全教總指出，新北幼兒園疑似餵藥事件越演越烈，事件到現在都還沒有完整的調查結果，但整個台灣社會為此已付出極大的社會成本，認為新北市首長與市府團隊應負最大責任，有必要盡速釐清各項疑點與疑慮。

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全教總說，此事件也波及到全國教保人員的工作尊嚴，網路輿論甚至出現「餵藥是否是幼兒園不為人知的祕密」、「全台幼兒定期驗尿驗血」、「全部強制裝設監視器」、「沒愛心當幼教老師就去死」等激烈言論，讓教保現場大受打擊，毫無尊嚴，直到今日，新北市政府卻還是沒能把事件說清楚，也呼籲社會大眾宜冷靜判斷靜待案件真相，停止對幼托現場教育人員臆測性的負面言語。

針對有新北市議員指出，大批候用中小學校長被指派擔任侯友宜市長人牆，協助阻止議員或媒體關切等情事。全教總理事長侯俊良批評，此舉不僅迴避公共監督，也不尊重教育人員，簡直把「候用校長」當成「侯用校長」使喚，呼籲新北市政府尊重教育人員，儘快釐清案情，妥善安置幼童，重建家長信任。