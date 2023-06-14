侯民調墊底！曾銘宗坦言「很擔心」　謝衣鳯籲：應整頓好幼兒園問題

▲謝衣鳳14日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

最新一份針對2024總統參選人媒體民調指出，民進黨賴清德支持度37.76％領先，民眾黨柯文哲31.29居次，國民黨侯友宜則21.87%殿後。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（14日）坦言很擔心，但他有信心，只要做最好準備、提出最好政見，好好努力一定有機會；黨團書記長謝衣鳯則建議侯，現階段要讓民眾對新北處置幼兒園案的方式能夠放心，整頓好目前尚須解決的問題，解決好了就可以再出發，相信選民會再給他機會。

《菱傳媒》委託皮爾森數據進行「2024總統大選」網路民意調查，做出上述結果，而侯友宜深陷新北幼兒園風波，是導致支持族群流失的原因之一；另外在「絕對不考慮投給他」的問題中，50.43%的人表示絕對不投給賴清德，49.89%的人表示絕對不投給侯友宜，39.85%的人表示絕對不投給柯文哲。

對於民調結果，曾銘宗14日受訪時表示，他當然很擔心，但也有信心，好好努力一定有機會，因為有超過5成民眾希望下架民進黨，所以國民黨要做最好準備、提出最好政見，讓全民認同，大家一致下架民進黨。

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）

謝衣鳯則說，民調有高有低，侯友宜應該再一次整隊出發，因為過去即便新北在原有依法行政下，可能都沒面對跟全國媒體溝通的過程，這是一個學習過程，怎樣把處理方式以最好的方式來告知全民，讓民眾對新北處置（指新北幼兒園案）能夠放心，相信這是他們現階段最需要做的工作；未來侯應該要整頓好目前尚須解決的問題，解決好了就可以再出發，相信選民會再給他機會。

對於侯友民若民調持續下降，碰到了「換柱」15%門檻，會不會讓基層焦慮 ?曾銘宗強調，絕對不會發生「換侯」情況，國民黨會好好整合，把泛藍民眾、支持的民眾拉回來，相信好好準備，可以打贏這場選戰。謝衣鳯也表示，國民黨沒有討論「換侯」議題 。