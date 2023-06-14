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「癲癇、腸胃、呼吸道用藥」15款含巴比妥　6張效期內藥證已停產

▲▼食藥署盤點管制藥品巴比妥流向。（圖／食藥署提供）

▲癲癇、腸胃、呼吸道！15款藥品含「巴比妥」，6張藥證已未生產。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園案引發各界對巴比妥類藥物關注，食藥署盤點效期內藥證，共計6張單方藥品與9張複方藥品，適應症分別為癲癇、腸胃與呼吸道症狀，但有6張藥證3年內未生產使用。

食藥署副署長陳惠芳表示，我國共計15張藥品含有巴比妥成分，分別為6張單方藥品與9張複方藥品。6張單方藥品均為癲癇用藥，都列在四級管制藥品，且有3張3年內未生產，僅有2款注射劑、1款錠劑可由醫師開立使用。

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9張複方藥品則含有微量苯巴比妥成分，分別為6張腸胃用藥、2張呼吸道用藥與1張癲癇用藥，其中有3張腸胃用藥「“華興”惠諾助寧錠」、「“黃氏”腸胃錠」與「“人生”必舒痛錠」3年內也未生產製造。

▲▼食藥署盤點管制藥品巴比妥流向。（圖／食藥署提供）

▲含苯巴比妥成分複方藥品。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長陳惠芳表示，依據管制藥品管理條例規定，領有管制藥品登記證者業者及機構，應於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日之收支、銷燬、減損及結存情形，並定期申報。

國內共計17562家業者或機構持有許可證，西藥或動物用藥品製造業者及販賣業者，應依規定於每月20日前就其前一個月簿冊登載情形申報；醫療機構、藥局、獸醫診療機構、畜牧獸醫機構及醫藥教育研究試驗機構，應依規定於每年1月向所在地衛生主管機關及食藥署辦理前1年管制藥品申報。

陳惠芳強調，食藥署今年上半年共稽核5499家次管制藥品持有機構，共查獲131家次違規，以行政疏失佔多數，未發現流向不明情形，巴比妥也包含在內。被問及如何看待新北幼童血液驗出巴比妥事件？陳惠芳表示，食藥署職責為流向盤點，該案已進入司法程序，若檢調單位需要食藥署協助，會配合提供相關資料。

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