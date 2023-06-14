「綠謊稱幼童被餵毒兩年！」　侯友宜競辦拉時序轟：賴清德帶頭造謠

▲侯友宜競選工作室召開「真相之前，誰說謊？誰造謠為選舉？」記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市幼兒園餵藥案越演越烈，民進黨、國民黨雙方來回攻防，侯友宜競選工作室今（14）日召開記者會，揭露民進黨上從黨主席賴清德，下及數十位黨公職人員，針對板橋私幼案，以不實謠言抹黑侯友宜。工作室更公布時序轟，「為了賴清德而扯謊，造成全台灣恐慌，民進黨就是全台最大詐騙集團！」，清德說要一起當台灣的造浪者，結果自己帶頭變成台灣的造謠者，請賴清德公開道歉。

板橋東區立委參選人、新北市議員葉元之表示，民進黨5月爆發黨內高官、立委與imB詐騙主嫌過從甚密，甚至有利益來往，6月黨內又爆出多起性騷擾案，引發社會各界撻伐，未料，民進黨立委羅致政6/2立刻開記者會，影射板橋私幼餵毒長達兩年，緊接著新潮流系議員顏蔚慈也在臉書稱「新北市傳出幼兒園餵毒，時間恐長達兩年」，立委張宏陸、蘇巧慧更接著謊稱家長4月就通報，民進黨發言人張志豪、卓冠廷及賴清德發言人戴瑋姍並接續此謊言，最後賴清德更在6/10公然對廣大民眾謊稱，「家長4月中就已經反應，新北市府5月中才有初步動作」。

「這是非常精密的政治算計！」葉元之批評，民進黨從賴清德上到下，以一連串不實謊言，造成全台家長恐慌，甚至造成本來就很辛苦的教保員，被家長無端懷疑可能對孩童餵藥，這一切就是民進黨為了賴清德總統大選及立委選舉，亂編故事、公然扯謊，轉移民進黨負面事件焦點的手法。

市議員呂家愷表示，新北市政府針對板橋私幼案，5月15日接獲通報後立刻啟動「重大兒虐事件司法早期介入機制」，並報請地檢署啟動司法偵查，更積極配合檢調偵辦，同時安排相關採檢，妥善協助兒童的安置，但賴清德不顧新北市府多次澄清，仍然在廣大會場中，造謠家長4月中已有通報，「請問賴清德身為副總統，難道不知道造謠會影響人心嗎？根本只為自己選情，不顧社會安寧！」

呂家愷痛批，賴清德曾要青年一起當台灣的造浪者，結果自己帶頭變成搗亂台灣的造謠者，請民進黨不要為了幫賴清德選總統，公然造謠抹黑侯友宜及新北市府，打擊基層教保員士氣，造成社會不安與恐慌，「請賴清德為公然扯謊向社會道歉，並拿出『勇於切割』的精神，比照切割陳歐珀、許嘉恬、林飛帆，要求立委張宏陸、羅致政立即退選，發言人也應即刻辭職！」

