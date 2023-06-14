　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「綠謊稱幼童被餵毒兩年！」　侯友宜競辦拉時序轟：賴清德帶頭造謠

▲▼ 侯友宜競選工作室召開「真相之前，誰說謊？誰造謠為選舉？」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜競選工作室召開「真相之前，誰說謊？誰造謠為選舉？」記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市幼兒園餵藥案越演越烈，民進黨、國民黨雙方來回攻防，侯友宜競選工作室今（14）日召開記者會，揭露民進黨上從黨主席賴清德，下及數十位黨公職人員，針對板橋私幼案，以不實謠言抹黑侯友宜。工作室更公布時序轟，「為了賴清德而扯謊，造成全台灣恐慌，民進黨就是全台最大詐騙集團！」，清德說要一起當台灣的造浪者，結果自己帶頭變成台灣的造謠者，請賴清德公開道歉。

板橋東區立委參選人、新北市議員葉元之表示，民進黨5月爆發黨內高官、立委與imB詐騙主嫌過從甚密，甚至有利益來往，6月黨內又爆出多起性騷擾案，引發社會各界撻伐，未料，民進黨立委羅致政6/2立刻開記者會，影射板橋私幼餵毒長達兩年，緊接著新潮流系議員顏蔚慈也在臉書稱「新北市傳出幼兒園餵毒，時間恐長達兩年」，立委張宏陸、蘇巧慧更接著謊稱家長4月就通報，民進黨發言人張志豪、卓冠廷及賴清德發言人戴瑋姍並接續此謊言，最後賴清德更在6/10公然對廣大民眾謊稱，「家長4月中就已經反應，新北市府5月中才有初步動作」。

▲▼ 侯友宜競選工作室召開「真相之前，誰說謊？誰造謠為選舉？」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

「這是非常精密的政治算計！」葉元之批評，民進黨從賴清德上到下，以一連串不實謊言，造成全台家長恐慌，甚至造成本來就很辛苦的教保員，被家長無端懷疑可能對孩童餵藥，這一切就是民進黨為了賴清德總統大選及立委選舉，亂編故事、公然扯謊，轉移民進黨負面事件焦點的手法。

市議員呂家愷表示，新北市政府針對板橋私幼案，5月15日接獲通報後立刻啟動「重大兒虐事件司法早期介入機制」，並報請地檢署啟動司法偵查，更積極配合檢調偵辦，同時安排相關採檢，妥善協助兒童的安置，但賴清德不顧新北市府多次澄清，仍然在廣大會場中，造謠家長4月中已有通報，「請問賴清德身為副總統，難道不知道造謠會影響人心嗎？根本只為自己選情，不顧社會安寧！」

呂家愷痛批，賴清德曾要青年一起當台灣的造浪者，結果自己帶頭變成搗亂台灣的造謠者，請民進黨不要為了幫賴清德選總統，公然造謠抹黑侯友宜及新北市府，打擊基層教保員士氣，造成社會不安與恐慌，「請賴清德為公然扯謊向社會道歉，並拿出『勇於切割』的精神，比照切割陳歐珀、許嘉恬、林飛帆，要求立委張宏陸、羅致政立即退選，發言人也應即刻辭職！」
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／5億生10原因疑非他殺！配偶恐拿嘸遺產　神腦董座爆
快訊／「癲癇、腸胃、呼吸道」　國內15款用藥含巴比妥
快訊／鄭宏輝爆掏生殖器示意口交　政院顧問被拔
快訊／投手被抓作弊！　還沒投球就被驅逐出場
獨／神腦董座鄭宏輝　遭停職調查
快訊／日掃射1死2重傷！　「18歲槍手」身分曝
5億高中生10大證據排除他殺！　律師：未解答「這些質疑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

接替林飛帆？傳雞排妹對決王鴻薇　柯建銘「沒興趣」：黨中央處理

大安區獲第一高票　民進黨大安區禮讓戰將苗博雅

民進黨擬徵召吳音寧　謝衣鳯問賴清德：我是否較能實現和平保台？

藍小雞盼得到柯文哲支持？　游淑慧曝「這句話」可當藍白合基礎

快訊／火速拔官！無給職顧問鄭宏輝遭爆掏生殖器性騷　行政院解聘

「綠謊稱幼童被餵毒兩年！」　侯友宜競辦拉時序轟：賴清德帶頭造謠

政壇性騷爭議爆不停　高嘉瑜：加害者日常是被害者永遠傷痛　

民進黨禮讓苗博雅　簡舒培無法支持、謝佩芬嘆「心情複雜」

藍議員稱「4月收到陳情」是口誤　民進黨：不用功或收到壓力？

扯！新北老字號診所充滿過期藥品　衛生局查獲114違品開罰15萬元

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

接替林飛帆？傳雞排妹對決王鴻薇　柯建銘「沒興趣」：黨中央處理

大安區獲第一高票　民進黨大安區禮讓戰將苗博雅

民進黨擬徵召吳音寧　謝衣鳯問賴清德：我是否較能實現和平保台？

藍小雞盼得到柯文哲支持？　游淑慧曝「這句話」可當藍白合基礎

快訊／火速拔官！無給職顧問鄭宏輝遭爆掏生殖器性騷　行政院解聘

「綠謊稱幼童被餵毒兩年！」　侯友宜競辦拉時序轟：賴清德帶頭造謠

政壇性騷爭議爆不停　高嘉瑜：加害者日常是被害者永遠傷痛　

民進黨禮讓苗博雅　簡舒培無法支持、謝佩芬嘆「心情複雜」

藍議員稱「4月收到陳情」是口誤　民進黨：不用功或收到壓力？

扯！新北老字號診所充滿過期藥品　衛生局查獲114違品開罰15萬元

貓鯊躺角落翻肚「不動了」狂被通報　園方貼澄清告示笑翻萬人

NBA季後賽收視破近5年新高　平均收視人數達547萬人

第一屆U15亞洲盃女壘賽　中華首戰15比0勝新加坡

占卜／什麼樣的「幸運正朝向我」而來？

帶上毛孩一起享受！台中8間必訪寵物友善餐廳　還提供免費寵物餐食

一秒點亮料理用餐氛圍！超神「舒味思®氣泡水」讓嘮叨王Fred嘴巴閉閉質感上身

im.B吸金案三度傳大帳房　「有勾串之虞」再次遭聲押禁見

超級大展2023台北國際食品系列展開展　引領健康永續新食代

科技業缺工潮！　「台灣人才永續聯盟」提供培訓課程與實習

台大醫個人申請「備二也錄取」！正取生竟棄台大選「北醫牙科」

政治熱門新聞

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

強吻、掏性器官示意口交！　游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷

快訊／女議員控在車上差點被性侵　朱凱翔親回：根本沒有

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

最新財產申報　陳建仁、鄭文燦存款曝光

親揭「C名嘴」噁行！陳乃瑜爆「差點被性侵」　她崩潰：我不夠勇敢

鄭宏輝遭爆掏生殖器性騷　行政院拔官

羅文嘉替林飛帆抱屈：真正的戰士

菱傳媒2024總統大選民調　柯文哲支持度首破3成

宏都拉斯聲明一中　外交部抗議

快訊／性騷史+1！受害者控朱凱翔是累犯　飯局偷親、KTV伸鹹豬手

畫面曝光！新北某托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰　家長控蓄意殺人

藍綠名嘴性騷連爆！他坦住：還有我撐住

更多熱門

相關新聞

政壇性騷爭議爆不停　高嘉瑜：加害者日常是被害者永遠傷痛　

政壇性騷爭議爆不停　高嘉瑜：加害者日常是被害者永遠傷痛　

政壇性騷擾連環爆，14日又有神腦董事長鄭宏輝、媒體人朱凱翔被控性騷，對此，民進黨立委高嘉瑜14日表示，一波風潮讓很多受害者能說出放在心中的傷痛，希望透過這次臨時會的修法，能把性騷三法的漏洞補起來、接住受害人，「這波事件裡面，很多加害者都是慣犯，可能是他們的日常，但對受害者來講無時無刻都是一種傷痛。」

民進黨禮讓苗博雅　簡舒培不滿

民進黨禮讓苗博雅　簡舒培不滿

藍稱「4月收到陳情」口誤　綠：收到壓力？

藍稱「4月收到陳情」口誤　綠：收到壓力？

子弟兵鄭宏輝被爆性騷　柯建銘坦言不知道：還要再了解一下

子弟兵鄭宏輝被爆性騷　柯建銘坦言不知道：還要再了解一下

黃珊珊曝柯文哲最大優點「學習力超強」　缺點太直白、講話太直接

黃珊珊曝柯文哲最大優點「學習力超強」　缺點太直白、講話太直接

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統賴清德幼兒園餵毒

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面