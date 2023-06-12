警察節禮物超帥！台西警友會偕雲林同鄉贈特製飛行夾克

▲警員拿到帥氣的衣服都相當開心，穿在身上暖在心裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度的警察節（6/15）是屬於每位警員的專屬節日，台西警友辦事處主任吳祥斌及中華民國雲林同鄉總會副總會長林進忠、副主任吳俊德為了感謝不分晝夜、犧牲假期，保護民眾生命財產安全的警察弟兄們，特別訂製帥氣飛行夾克，送給台西分局的員警，感謝「波麗士大人」長期以來辛勞付出。

警友辦事處主任吳祥斌表示，警察節是屬於每位警察同仁的特別日子，警察工作相當辛苦，時常需站在第一線面臨危險，期盼可以透過此舉，讓警察同仁們感受到警友會的用心，更期盼民眾一起為警察加油，祝福全體同仁警察節快樂。

雲林同鄉總會副總會長林進忠、副主任吳俊德以實際行動支持警察，感謝警察同仁的辛勞付出，為警察加油。會中並頒發獎勵金鼓勵績效優良的單位及員警，希望透過公開表揚肯定在第一線的基層同仁，做台西分局最有力的後盾。

台西警分局長黄世德表示，這是一份關懷與鼓勵，同仁們拿到帥氣的衣服都相當開心，穿在身上暖在心裡，分局全體同仁將持續致力於轄區治安、交通、為民服務工作的提升，提供更優質的服務，營造民眾優質的生活環境。

▲警察節前夕，台西警友辦事處主任吳祥斌及中華民國雲林同鄉總會副總會長林進忠、副主任吳俊德特別訂製帥氣飛行夾克，送給台西分局的員警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）