批民進黨執政內政做不好　侯友宜：下架民進黨換我做！

▲總統參選人、新北市長侯友宜今日南下雲林，與全縣黨務幹部、黨籍民意代表暨行政首長會談請益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

總統參選人、新北市長侯友宜今（11）日南下雲林，首站至國民黨雲林縣黨部禮堂，與全縣黨務幹部、黨籍民意代表暨行政首長會談請益，由國民黨雲林縣黨部主委陳瑞雄主持，陳瑞雄感謝大家犧牲假日齊聚一堂，展現支持侯友宜更展現要贏回台灣的必勝決心。

主委陳瑞雄首先向與會幹部表達最誠摯的敬意與謝意，在去年五合一選舉，全體同志秉持無私無我，竭盡個人所能發揮影響力，全力協助輔選任務，讓張麗善縣長高票贏得連任，也讓國民黨提名的九位縣議員，也全數贏得勝選。

陳瑞雄指出，回想侯市長幾十年來用生命捍衛人民的勇氣、細想侯市長在新北市期間的努力付出，如果沒有真心踏實地經營，如何得到遠見雜誌連續幾年五星市長的好評，在此關鍵時刻，不能再重蹈四年前的覆轍，一定要堅定信念發揮團結打拼的氣勢，用手上這個正向積極的關鍵力量讓中華民國向上提升，讓台灣恢復和諧共榮，讓社會真正的公平正義，讓人民安居樂業。

侯友宜表示，雲林農業產值全國最高，小時候家中務農，也常到田裡幫忙，知道做田人辛苦，要讓農村、農業更進步，政府需要多用點心，除了補助外，如何提升產值，與世界接軌，精緻、科技農業是必走的路，也要讓青農回來接棒，雲林農業做得很好，此行來向張縣長請益學習。

侯友宜說，「國家安全顧好才是最重要，我們是在台灣長大的台灣人要顧好台灣這間厝，而我們的國家是中華民國。並強調，這次選舉最重要讓台灣安全、經濟發展，經濟發展要東邊、西邊及南向全面發展，台灣才能走出去，走出自信，走自己的路，尤其西邊（中國）關係要穩定。」

侯友宜提到，「台灣綠能不夠，包括日本等許多國重啟核能，只要核安顧好、廢料處理有交待，可以用核能，要用電沒問題，經濟發展才能穩定。民進黨執政內政做不好，經濟發展也出問題，民進黨做不好就別人做，下架民進黨換他來做。」