台大雲林分院「社區健康促進列車」義診與篩檢　前進水林護鄉親

▲今年揮別疫情，於台大醫院128週年慶之際延續以往的傳統，繼續駕駛健康促進列車，將健康列車開往水林鄉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院今（10）日在水燦林國小舉辦「十全十美、健康水林」健康促進篩檢活動，22項專業醫療服務，包括心律檢測、骨質密度檢查、銀髮族衰弱檢測、頸動脈超音波檢查等，由醫師提供現場諮詢外，亦有醫師親子共讀活動，今日共有391位鄉親熱情參與。

台大雲林分院院長馬惠明表示，「社區健康促進列車」義診與篩檢活動，除提供衛生教育指導達成健康促進外，更透過篩檢使社區民眾能夠達成早期發現、早期治療之疾病預防工作，成效卓越。今年揮別疫情，於台大醫院128週年慶之際延續以往的傳統，繼續駕駛健康促進列車，將健康列車開往水林鄉，希望透過院慶義診與篩檢，能夠帶給社區民眾更多的健康意識。

▲台大醫院「社區健康促進列車」義診與篩檢活動，除提供衛生教育指導達成健康促進外，更透過篩檢使社區民眾能夠達成早期發現、早期治療之疾病預防工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有鑑於雲林的老年、務農人口高，篩檢活動特別設計老人衰弱檢測、骨質密度篩檢及血糖檢測等項目提供給民眾，其中「血管軟Q不中風」頸動脈超音波檢測由神經部張楷杰主任親自為民眾檢查，測驗過程使用手持式超音波來評估受測者頸動脈的硬化狀況。

院長馬惠明院指出，受到疫情影響，許多社區預防性的篩檢活動都停擺，這對民眾健康也受到許多影響，今天特地再度帶著150位醫護人員下鄉為民眾篩檢與衛教活動，一方面呼籲民眾平時應自我提高警覺、觀察有無症狀，希望藉由闖關活動融入篩檢及衛教宣導等多樣化的活動，以寓教於樂的方式，增進雲林鄉親的健康識能。

▲150位醫護人員下鄉為民眾篩檢與衛教活動，呼籲民眾平時應自我提高警覺、觀察有無症狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）