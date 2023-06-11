三重先嗇宮神農文化祭開幕　40位中醫師義診造福鄉里

▲2023年先嗇宮神農文化祭於9日盛大開幕。（圖／新北市三重區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的先嗇宮神農文化祭正式開跑囉！古蹟先嗇宮座落於三重區內，至今已有269年的悠遠歷史，不僅是宗教文化信仰中心，更是三重區境內重要的文化行政中心；而「神農文化祭」今年也正式邁入第23年，有別於先前因疫情影響導致活動辦理的規模縮小，今年神農文化祭豐富的系列活動可謂是讓人相當期待。

三重區公所表示，今年同南區輪值爐主王威元議員一同舉辦，其已率先於本月3日正式開跑，擲茭的活動吸引了境內近千人共襄盛舉；且9日的開幕盛會，由先嗇宮董事長李乾龍、民政局長柯慶忠及三重區長王坤南共同為112年「神農文化祭」揭開序幕。開幕當日的表演，將會讓市民朋友感受專業劇團的精采絕倫演出，歡迎民眾闔家蒞臨觀賞。

▲由先嗇宮董事長李乾龍（右）、民政局長柯慶忠（左）共同為112年「神農文化祭」揭開序幕。

自即日起至6月13日為期5天的神農大帝盛宴，除有舉辦先嗇宮鼓藝隊、知名歌仔戲劇團演出、聖辰法會、六佾舞等宗教民俗活動外，其中更有多達40位中醫師義診及傳統米食推廣等，並將於13日進行遶境三重區境內以進行祈福展望未來。

先嗇宮董事長李乾龍表示，神農大帝出巡遶境目的乃是希望能藉由神農大帝的神蹟來對三重境內的人事物等發揚神農大帝救世渡人之精神，祛災避邪，同時提升大眾對傳統宗教民俗文化的重視與藝術素養。

▲活動內容豐富精采，歡迎民眾闔家蒞臨觀賞。

三重區長王坤南表示，先嗇宮不僅是三重區唯一市定古蹟，更是三重區不可缺少的重要宗教夥伴，不僅在COVID-19疫情期間，支援市府防疫工作捐贈防疫關懷箱等扶助外，更捐贈相關生活物資予三重區需要幫助之弱勢團體等；此外，對於三重區各項福利措施與文化活動的推廣更是不遺餘力，與公所之合作互動相當頻繁，非常感謝廟方無私推動三重公益及社會慈善事業。

三重區公所指出，今年的神農文化祭慶典將有多組藝文團體輪番上陣，雖然疫情已經解緩但仍不可鬆懈，仍建議民眾觀賞表演時仍須注意維護個人健康及衛生，以期開心並安心欣賞文化祭藝術饗宴。