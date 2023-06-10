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阿北無照闖紅燈！斑馬線上撞行人摀臉哀嚎　網怒：別演戲裝死

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名阿伯不但無照騎機車還闖紅燈，更未禮讓行人直接撞倒一名男子，阿伯左腳被壓在機車下，倒地痛苦哀嚎，最後由路過機車騎士將他扶起，被撞的男子身上多處擦挫傷，經送醫後無大礙，整個過程被行車記錄器拍下，網友看到影片氣罵「叫闖紅燈的不要演戲裝死」，詳細原因待警方調查。

▲▼無照阿伯闖紅燈撞倒行人，自己被機車壓著左腳面露痛苦表情倒地哀嚎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲無照阿伯闖紅燈撞倒行人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

9日中午12時許，68歲林姓阿伯無照騎機車從三重區溪尾街往五華街方向行駛，在路口號誌燈已變紅燈時，他完全不顧號誌燈加速闖過，此時35歲郭姓男子徒步穿越人行道，直接遭闖紅燈的阿伯撞上，當場倒地。

▼無照阿伯被機車壓著左腳面露痛苦表情倒地哀嚎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無照阿伯闖紅燈撞倒行人，自己被機車壓著左腳面露痛苦表情倒地哀嚎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

阿伯撞上郭男後人車倒地，剛好機車車身壓住他左腳，他右手摀著臉呈現痛苦表情，最後路過一名機車騎士將他扶起，幸好郭男被撞後僅受到擦挫傷，經送醫無大礙，整個過程被汽車行車記錄器拍下，放到臉書社團「三重蘆洲幫」。

網友看到影片氣罵「叫闖紅燈的不要演戲裝死」，「你他媽的怎麼不去撞樹7天後再回家」，「闖紅燈很糟，撞到人還一副自己也很痛的樣子，更噁」，「闖紅燈的垃圾三寶」，詳細肇事原因及肇責待警方調查。

▼救護人員將被撞的行人送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無照阿伯闖紅燈撞倒行人，自己被機車壓著左腳面露痛苦表情倒地哀嚎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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