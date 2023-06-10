「幼兒園餵藥案至今還在跑選舉」　他怒嗆：侯友宜無心市政就辭一辭

▲侯友宜今（10日）出席崑山科技大學畢業典禮。（圖／侯友宜競辦提供）



記者杜冠霖／新北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，多位家長更指控市府不聞不問。時代力量立委邱顯智10日批評，事發這麼多天，新北市長侯友宜除了昨天出席不公開的摸頭說明會，今天一早還是直奔南部跑選舉，「既然侯友宜無心市政、一心選舉，那就把新北市長辭一辭，專心去跑選舉吧！」

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。現在已經累積17名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

回顧整起爭議，根據教育局提出的處置流程，5月15日啓動兒虐司法介入、司法機關18日到園搜索，一直到6月5日安排醫師到幼兒園採檢，最後檢驗出8人有微量反應，才廢止幼兒園設立許可，裁罰15萬元。

對此，邱顯智表示，幼兒園發生餵藥事件這麼多天，侯友宜除了昨天出席不公開的摸頭說明會，今天一早還是直奔南部跑選舉，把公開說明的重要工作丟給副市長。

邱顯智批評，處理怠慢在先，迴避閃躲在後，一切的根源，都是侯友宜心中只有選舉，把「減少爭議事件曝光」擺在「處理重大市政議題」之前，「既然侯友宜無心市政、一心選舉，那就把新北市長辭一辭，專心去跑選舉吧！」