買檳榔違停被叭！雙煞開車狂追...踹凹車門　再拿鐵桶砸擋風玻璃

▲台南市永康分局查獲行車糾紛砸車恐嚇的王嫌2人，並起獲毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局永信所轄區，9日下午1時許發生一起行車糾紛，進而衍生砸車案件，永康分局勤務指揮中心立即啟動快打部隊，並通報線上警網加強攔截圍捕，於1小時內即攔查到涉案車輛，查獲車上2人，更在其中1人身上起獲毒品，全案依法送辦。

永信派出所警員王文福、葉紘維等人，9日下午1時許獲報發生行車糾紛，1輛租賃車輛因購買檳榔，違停於永康區中山南路208號前，遭駕駛自小客車的27歲王姓民眾對該車鳴按喇叭，造成租賃車輛駕駛人39歲王嫌之不滿，進而追逐王男駕駛之車輛。

雙方追至中山南路某加油站前，王嫌下車後用腳踹踏王男駕駛座車門，造成車門凹陷，王民受到驚嚇後趕緊駛離，惟遭王嫌追趕約60公尺之距離，王嫌及副駕駛座黃嫌一同下車後，分別持路旁的鐵桶、盆栽砸向王民車輛，造成王民車輛前、後擋風玻璃破裂，隨即逃離現場。

永康分局勤務指揮中心接獲110報案後，立即啟動快打部隊，並通報線上警網加強攔截圍捕，復興所員警於下午2時許，在轄內小東路一帶攔查到該逃逸車輛，及王姓、45歲黃姓嫌疑人等2人，更在黃嫌身上查獲持有安非他命毒品一包（0.34公克）)、針筒一支、毒品吸食器管兩組等違法證物，將王、黃兩人帶返所偵訊，全案將依毀損、恐嚇、妨害自由、毒品危害防制條例等罪移請台南地檢署偵辦。