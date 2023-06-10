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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／還原遭朱學恒請離直播過程　吳怡玎：這事情不該發生

▲吳怡玎10日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲吳怡玎10日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委吳怡玎前晚與名嘴朱學恒錄製直播節目，期間剛好台北市議員鍾沛君控訴朱去年在餐敘中2度強吻她的新聞在網路炸開，朱一知情後立刻請吳離席，場面尷尬。對此，吳怡玎今（10日）還原當晚被請走時的狀況，並坦言自己離開直播間，回到車上聽了直播，才知朱學恒做了什麼事；吳也說，對朱做這些事情很訝異，也覺得這樣的事情不該發生。

吳怡玎8日晚間與朱學恒錄製直播節目，孰料期間鍾沛君透過臉書控訴去年在餐敘中被朱學恒2度強吻，以致朱喊卡直播，先行請吳離席，場面尷尬。朱學恒強吻鍾沛君案引發政壇譁然，吳怡玎臨時取消出席原定9日上午由國民黨立法院黨團舉辦的「性騷零容忍？性騷您容忍？調查遇到高官就轉彎？！」記者會；與會的立委王鴻薇表示，她昨在吳上完朱學恒直播後有跟吳通話，吳就表示很怕記者會會被轉移焦點，但直到當天才知道吳最後決定不來。

國民黨團10日上午「新北幼兒園事件檢調已積極偵辦！請勿扭曲抹黑」記者會，由黨團總召曾銘宗主持，書記長謝衣鳯與吳怡玎出席，期間媒體在提問時，關切朱學恒事件。對於離席時的想法，吳怡玎表示，她當下只知道朱學恒一直在看手機，而朱的助理一直傳紙條，所以她有意識到有緊急的事情發生，朱需要處理，但老實說到底什麼事她都不知道，直到走出直播間都還不知道。

吳怡玎繼續說，朱學恒當下只說自己做錯事需要處理，讓她覺得應該只是朱是名嘴，說錯了什麼話需要道歉，「我只有感覺到是很大、很急」；離開直播間後她詢問朱的助理狀況，但對方也表示不清楚，因此決定先行離開，最後到了車上聽了直播，才知道發生什麼事情。

媒體追問，知道這件事後，回想直播過程會否覺得噁心？吳怡玎表示，老實說她覺得還好，因為直播內容跟性騷題目不相關，也不是第一次上朱節目；當然對朱做這些事情很訝異，覺得這樣的事情不該發生，「老實說心理要健康最容易的是包括生活很忙碌」，所以她回到家就是確認兒子睡著沒、家裡的碗洗完沒，然後就呼呼大睡。

對於怎麼看朱學恒喝酒斷片說法，吳怡玎指出，朱學恒自己也說了，這不是一個藉口跟理由，提醒大家，不管男生還女生，喝酒要小心。

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