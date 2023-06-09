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把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳

把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳。（圖／翻攝自TikTok／mamaeversole）

▲六寶媽意外把膠水點進眼睛。（圖／翻攝自TikTok／mamaeversole）

記者李振慧／綜合報導

美國加州六寶媽珍妮佛(Jennifer Eversole)從梳妝台上拿眼藥水點時，意外發現拿到女兒的指甲貼片膠水，導致她的一隻眼睛被徹底黏住，眼睛滿是眼淚急忙前往急診室尋求幫助，就醫畫面在網路上爆紅，獲得450萬人次點閱。

居住在加州聖塔羅莎市(Santa Rosa)的珍妮佛，近來在TikTok分享影片表示，她犯了一個全天下最愚蠢的錯誤，點藥水時竟然不小心拿錯，誤把膠水點進眼睛中，導致左眼被緊緊黏住。

畫面中可看到，珍妮佛用冰袋一直冰敷著眼睛，後來她拿開冰袋發現，左眼周圍有許多乾掉的膠水，她雖然試圖睜開眼睛，左眼仍被緊緊黏住，「我真的無法睜開眼睛，而且感覺又痛又癢，我像個白癡坐在這裡哭，因為我不知道該怎麼辦，真的很蠢」。

影片爆紅後，珍妮佛表示，醫生幫她把眼睛局部麻醉後，設法切開了眼睛，然而事發多天後她的眼睛仍然感覺很疼痛，一直很後悔自己當初點眼藥水時怎麼沒有先看清楚，幸好隨著時間過去，視力問題逐漸改善，讓許多網友為她鬆了一口氣。

@mamaeversole This is one for the books for sure #fyp #foryou #eyesgluedshut original sound - Jennifer Eversole

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