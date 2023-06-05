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視線只離開飲料5秒！女瞬間被下藥　喝下「無法行走」全身癱瘓

視線只離開飲料5秒！女瞬間被下藥　喝下「無法行走」幾乎癱瘓。（圖／翻攝自Instagram／moniques.world）

▲女子在外旅遊時疑似被下藥。（圖／翻攝自Instagram／moniques.world

記者李振慧／綜合報導

澳洲30歲實境秀女星莫利(Monique Morley)近來透露，她和朋友出國旅行到當地一間夜店喝酒時，疑似被人下藥，喝完飲料後突然感覺頭暈噁心，後來幾乎感覺不到自己的腿，整個人癱瘓無法行動長達好幾個小時。

曾參與當地約會實境秀的女子莫利，近來前往加勒比海度假時遇到驚險事件，她表示，「我和一名女性朋友一起度假，中午去當地一間酒吧喝酒，突然有一名男子靠近我們，硬要從我們前面走過去，這實在很奇怪，因為酒吧當時很空，所以我轉過身去看陽台外的風景」。

莫利表示，約過了5秒左右，她轉回身體喝下飲料，結果喝下沒多久立即感覺身體很不舒服，「有一種很奇怪的感覺，尤其是我的腿不太能動，我問朋友她有沒有一樣的感覺，可是她完全正常，我立刻覺得我被下藥了」。

莫利立即要求朋友開車載她離開，然而一路上她都覺得非常暈眩、噁心想吐，好不容易回到家時，整個人幾乎癱瘓無法行動，就這樣持續了好幾個小時，「我不確定我為何會成為被下手的目標，可能他們想偷我的手機或包包，幸好我及時發現離開」。

莫利希望她的故事能提醒在外出遊的女性，「隨時注意你的飲料，並且身旁最好要有信任的人，相信自己的直覺，立即離開讓你感到不舒服的情況」。

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