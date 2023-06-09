美6歲男童「在家撿到槍」　朝1歲弟弟連開2槍！射中臉頰、肩膀

▲6歲男童在家中發現一把手槍，1歲弟弟躺在嬰兒搖椅中不幸中彈。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國密西根州底特律（Detroit）一名6歲男童在家裡撿到槍，竟然朝著1歲的弟弟連開兩槍，導致弟弟臉頰、左肩中彈，目前仍在醫院接受治療。據警方說法，當時孩子的父母一人在後院，另一人則在街上，未能善盡看管責任，如今正在配合警方調查。

根據美聯社、CBS報導，底特律警方表示，這起事件發生在7日晚間，受害的1歲男嬰躺在嬰兒搖椅裡頭，6歲哥哥拿起在家中發現的一把未註冊的手槍，朝著他開了兩槍，一槍打中臉頰，另一槍射中左肩。截至8日上午，男嬰仍在醫院接受治療。底特律警局助理局長費茲傑拉德（Charles Fitzgerald）在記者會上說，孩子能活下來已經「非常非常幸運」。

警方表示，孩子的父親當時正在後院修理柵欄，並和一名叔叔和其他幾名孩子待在一起，而母親則去街上拜訪某人。費茲傑拉德表示，家長正在配合警方調查，當局也申請了搜查令將搜索這座屋子，調查結果提交檢方後才能確定是否起訴。

密西根州州長惠特默4月簽署一項法案，將規定有關槍枝安全保存的相關要求，若有理由知道未成年人在場或可能在場，槍枝就必須卸除彈藥並放在上鎖置物箱或容器中，新法將於2024年生效，違反規定者可能被判輕罪，最高可處93天監禁或500美元以下罰金，若因未能妥善保存槍枝導致傷害，將可依嚴重程度處以最高15年有期徒刑或1萬美元以下罰金。刑期與罰金亦可合併處之。