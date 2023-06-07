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想要看起來比愛妻更高大　182男砸307萬「痛苦斷骨」再增高17cm

想要看起來比老婆高大　182cm男砸307萬「痛苦斷骨」再增高17cm。（圖／翻攝自Instagram／gotmykneesdone）

▲182公分男不惜接受痛苦的增高手術，讓自己看起來更高大。（圖／翻攝自Instagram／gotmykneesdone

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州男子桑切斯(Brian Sanchez)雖然已擁有182公分身高，然而因為他與老婆站在一起時，想要看起來比對方更高，竟然不惜砸美元10萬元（約台幣307萬元）斷骨做危險的增高手術，最後成功增高17公分，讓他十分滿意。

33歲男子桑切斯表示，雖然自己的身高不矮，但他一直覺得自己的腿不夠長，導致整個人比例看起來很奇怪，「有一次我站在姊夫旁邊，突然發現其實我比他高，但我一直以為他比我高，才發現我的腿相對身體來說實在是太短了」，再加上妻子妮迪亞(Nidia)身高也很高，讓他產生想要做增高手術的念頭。

桑切斯去年12月前往土耳其進行增高手術，他表示，「手術過程中，他們破壞了我的脛骨和腓骨，挖空脛骨內部後取出骨髓，放置了一根金屬支架，然後用螺絲固定」，之後每天得轉動螺絲將腿部伸展拉長。

距離第一次手術3個月後，桑切斯又接受了第二次手術以延長股骨，這次手術讓他不得不坐上輪椅，一樣得每天4次轉動腿上螺絲讓腿延展，最後成功讓他增高17公分。

桑切斯表示，雖然過程很痛苦，但最後成果很值得，「以前和我差不多高的人，現在對方卻在我鼻子以下，感覺真的很奇妙，能夠用和以前不同的角度看世界很有趣，我其實不需要做這個手術，但結果是我真心想要的」，而且以前和他差不多高的老婆，現在也能小鳥依人靠在他胸前，讓他更加不後悔自己的決定。

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