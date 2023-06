716億分之一機率！女神預言「我會再中獎」　2個月內連中2次3千萬

▲女2個月內竟然連中2次大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州41歲女子莫里斯(Altovise Morris)去年11月所買的彩券贏得美元100萬元(約台幣3,072萬元)大獎,當時她開玩笑表示,自己一定會再次中獎,沒想到神預言自己命運,2個月後玩同一款彩券再次贏得美元100萬元獎金。

居住在佛州奧蘭多市(Orlando)的莫里斯,去年11月在當地7-11便利商店購買500X THE CASH Scratch-Off彩券,發現自己中美元100萬元大獎,沒想到2個月後,今年1月她又再次中同一獎項。

