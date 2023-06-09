被嗆閒閒沒做事！人妻「全面罷工」不做家務　老公3天就求饒

▲人妻「全面罷工」不做家務。（圖／翻攝TikTok@lindsaydonnelly2，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國康乃狄格州33歲人妻琳賽（Lindsay Donnelly）被老公批評「在家裡什麼也沒做」，於是決定全面罷工不做家事，丟下凌亂骯髒的家，與閨蜜出去玩。僅僅過了3天，丈夫就已經受不了，主動開始打理家裡，並誠懇認錯及道歉，相關影片在TikTok引發熱議。

琳賽用手機拍下自己「罷工」的可怕場面，只見食物、垃圾、髒衣服、孩子玩具及油膩碗盤四散屋內，「然後我就離開，去了一趟女孩之旅」，這部影片迄今累積逾1400萬次觀看。

在第二段影片中，夫妻倆同框解釋情況，37歲丈夫布萊恩（Brian）在意識到妻子的付出後，著手把家裡整理得乾乾淨淨，甚至還洗車了，並且也為先前的言論道歉。琳賽也向網友保證，老公實際上是個很棒的「神隊友」。

琳賽接受Today.com採訪時說，夫妻倆結婚7年並育有2子，儘管2人都有全職工作，但仍盡可能平均分攤家務，目前老公負責三餐和所有烹飪，她則負責其他事項。

事發當晚，琳賽正在陪孩子、哄孩子上床睡覺，布萊恩則在打掃廚房，「我注意到他有一點暴躁，就詢問『怎麼回事？』，他就在那時候說，我在家裡什麼都不做。我不想要大吼大叫爭執，我想用有趣的方式證明這一點」。

她直言，「我一直都在整理家裡…做著這些不會被注意到，但累積起來很繁雜的事情。有人在我的影片留言說『這就是妳該如何讓隱形勞動（invisible labor）變成看得見的勞動』，而我認為這個說法很棒。」老公也在旁坦言，那晚「我感覺很沮喪，並且把情緒直接發洩在她身上」。

儘管夫妻倆事後在鏡頭前強調，他們的感情無比堅定，但一些網友無法接受布萊恩的失言及道歉，甚至建議離婚。