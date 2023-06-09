點性騷機制未有效運作關鍵　鄭運鵬籲：建立體制外第三方申訴管道

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

性騷擾吃案風波延燒，針對相關機制，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬9日表示，性騷擾事件最難處理的就是證明，這也是目前機制無法有效運作的關鍵。而在現有機制下，法律定得更嚴，可能會讓受害人的壓力更大，外部申訴機制和社會監督，是更有效的法律前置作業，所以他支持政府建立體制外第三方申訴管道。

鄭運鵬表示，性騷擾事件最難處理的就是「證明」，這是目前機制無法有效運作的關鍵，受害者要面對告發後，當事人死不認錯，機制查無實證，自己卻要面對在生活範圍內可能的排擠，這也是他支持建立體制外第三方申訴管道的原因。

對於該原因，鄭運鵬進一步指出，第一，讓申訴機制脫離發生騷擾的環境，中小企業、政府機關負責推廣員工性平教育，不用再負擔內部處理的困境；第二，由於第三方申訴管道具備法律和輔導專業，有更多的服務經驗，後續再分配給司法或主管機關介入受害人權利保障及加害人責任懲處。

鄭運鵬說，到目前為止這麼多件騷擾案，他只有看到一件是兼具「受害人出面證明，還有監視器佐證」、「加害人也被迫公開承認」、「加害人當時使小手段企圖」、「加害人敢公開在當事人面前嘲諷指責其他騷擾案件」。可見，若沒有外部機制，讓兩個人私了，對於騷擾受害者是最不利的環境。

鄭運鵬強調，受害者很少走得到法律保障階段，現有機制下法律定得更嚴，可能會讓受害人的壓力更大，外部申訴機制和社會監督，是更有效的法律前置作業。