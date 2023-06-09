朱學恒臉書炸了！　他一句話全場推爆「知道你親藍，沒想到你真的親」　

記者邱晟軒／綜合報導

政壇性騷風爆持續蔓延！國民黨台北市議員鍾沛君（8）日在臉書發文指控「宅神」朱學恒，指出去年一次餐敘後，朱趁著好友先行離去二度強吻她，更瞎扯「反正你明天也不會記得」，消息曝光後掀起外界譁然。對此，不少網友灌爆朱學恒臉書道歉貼文，其中一則網友留言「知道你親藍，沒想到你真的親」更是衝破3.8K讚數。

鍾沛君昨晚在臉書上發表長文，指出朱學恒在2022年時藉著酒意對她進行了強吻，並以傲慢的態度表示「反正妳明天也不會記得」。鍾沛君表示，在這過程中，她努力閃躲，但朱學恒竟再次強吻她，這讓她難以忍受，並表示「我憤怒到無法理解的地步，當下立即站起身說要離開」。

鍾沛君氣憤表示，最近政壇、影視圈被「#MeToo」風潮襲捲，周一（5日）上節目錄影時，同樣受邀的朱學恒竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷，讓鍾沛君聽了相當不能接受，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒！」鍾沛君更透露，直到如今，她確知她不是唯一被朱學恒強摟強吻的人。

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▲朱學恒8日晚間說明性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

針對鍾沛君性騷指控，朱學恒昨晚在臉書發文回應，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

此外，在朱學恒強吻鍾沛君的消息曝光後，許多網友紛紛湧入朱學恒臉書，留言怒轟，「不用一直強調斷片，這就藉口」、「這回力鏢直接把他對半切了」、「除了鍾沛君議員和有沒有其他受害者？」、「滿口仁義道德，然後斷片還會叫uber回家，噁心」、「業力引爆」。

其中有一名網友痛批「知道你親藍，沒想到你真的親」的留言，更是衝破3.8K讚數。不少網友讚爆直呼「年度最佳留言」、「朝聖推」、「笑死！準備出發行新衣服了」、「這回覆太靠北XDDDDDD」、「親藍名嘴，literally」。