快訊／掰了！　「親藍名嘴」朱學恒無限期停止公眾活動

記者邱晟軒／綜合報導

政壇性騷風爆持續蔓延！國民黨台北市議員鍾沛君（8）日在臉書發文指控「宅神」朱學恒，指出去年一次餐敘後，朱趁著好友先行離去二度強吻她，更瞎扯「反正你明天也不會記得」，消息曝光後掀起外界譁然。對此，朱學恒今（9）日變更「朱學恒的阿宅萬事通事務所」YouTube 頻道名稱為「即日起無限期停止公眾活動」，宣布停止所有直播、錄影。

鍾沛君昨晚在臉書上發表長文，指出朱學恒在2022年時藉著酒意對她進行了強吻，並以傲慢的態度表示「反正妳明天也不會記得」。鍾沛君表示，在這過程中，她努力閃躲，但朱學恒竟再次強吻她，這讓她難以忍受，並表示「我憤怒到無法理解的地步，當下立即站起身說要離開」。

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▲朱學恒晚間說明性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

鍾沛君氣憤表示，最近政壇、影視圈被「#MeToo」風潮襲捲，周一（5日）上節目錄影時，同樣受邀的朱學恒竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷，讓鍾沛君聽了相當不能接受，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒！」鍾沛君更透露，直到如今，她確知她不是唯一被朱學恒強摟強吻的人。

對此，朱學恒也在直播中致歉，數度強調自己當時「喝到斷片」、失去判斷力，「所以後續發生的事情，我真心完全不清楚」，並表示願意負起相關責任。隨著性騷醜聞甚囂塵上，如今，朱學恒變更「朱學恒的阿宅萬事通事務所」YouTube 頻道名稱為「即日起無限期停止公眾活動」，等同宣布停止所有直播、錄影。