朱學恒中斷直播！　「先請妳離開」她在現場錯愕離場

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君，8日在臉書發文，指控朱學恒去年一次餐敘後，趁著好友先行離去二度強吻她，還說「反正你明天也不會記得」，消息曝光同時，朱學恒恰好正在和國民黨立委吳怡玎直播中，當朱學恒得知此事後，他立即請吳怡玎先行離開，並對鍾沛君致歉，尷尬畫面全部被播出。

鍾沛君昨晚在臉書中發文，指出政治評論家朱學恒2022年時曾藉酒意強吻自己，還嗆聲說「反正妳明天也不會記得」，鍾沛君指出，過程中雖然拚命閃躲，但朱學恒竟再次強吻，讓鍾沛君難以忍受，「憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了」。

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鍾沛君氣憤表示，最近政壇、影視圈被「#MeToo」風潮襲捲，周一（5日）上節目錄影時，同樣受邀的朱學恒竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷，讓鍾沛君聽了相當不能接受，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒！」鍾沛君更透露，直到如今，她確知她不是唯一被朱學恒強摟強吻的人。

朱學恒在昨晚的一場直播中邀請了吳怡玎，討論有關能源轉型和台灣人力資源不足的議題。然而，直播進行到約47分鐘時，朱學恒突然中斷了吳怡玎的發言，告訴她「委員，我必須要跟你講，我直播必須要暫時先暫停，因為我自己有發生了一些錯誤的事情，我必須先處理，請你先離開。」吳怡玎面露錯愕，收拾文件後離開了現場。