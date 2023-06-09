朱學恒人設崩塌！鄉民曝報應　「1點炸鍋」：回力鏢來了

▲朱學恒坦承在餐會上強吻鍾沛君。（圖／翻攝朱學恒YouTube、鍾沛君臉書）



網搜小組／劉維榛報導

國民黨台北市議員鍾沛君隱忍多時，自爆去年在餐會上被名嘴朱學恒強吻與摟抱，事後朱還說，「反正妳明天也不會記得」。對此，有網友發文「朱大是不是平常被很多人討厭？」引來鄉民直批1點人設崩塌，「喜歡評判別人，現在回力鏢來了！」

近期性騷擾事件連環爆，鍾沛君憤怒指控，她與朱學恒皆受邀上節目談論此事，沒想到朱竟然當著她的面，一副若無其事的樣子，還能義正辭嚴地痛批性騷擾，「他怎麼敢？他怎麼好意思？」

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事後，朱學恒在臉書發文道歉，但刪除又重發之舉，最初版本是「向所有被我冒犯的人道歉」，後來則改成「向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」，反被網友洗版質疑，「所以冒犯了『多少人』」、「除了鍾沛君議員還有沒有其他受害者」、「所以到底是一個還是很多個？為什麼剛剛的留言全不見了」、「好意思整天檢討別人」。

不僅如此，朱學恒在直播也強調，當天喝到斷片，後續發生事情他真心完全不清楚，「議員對我所做的事情指控，我沒辦法否認，我沒有任何記憶，我也曾經寫了道歉書道歉，坦白說我的確犯了錯，我這邊完全同意我寫的道歉書的事情，我也願意接受後續相關的法律流程跟相關的法律過程跟所有的問題。」

對此，有網友在PTT以「朱大是不是平常被很多人討厭」為標題發文，表示看鍾沛君的文章有4萬個讚，下面留言的不分黨派，也有政治圈外的主播、藝人留言，「朱學恒那個嘴臉是不是被很多人討厭阿？」

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



底下網友也狂鞭1原因，直指這輩子恐人設崩塌，「遭報應齁」、「主要是他平常一副正義凜然的樣子」、「蠻好笑的，藍綠白同一陣線，只有朱做到了」、「平時就正義魔人誰都罵，被討厭正常」、「平時站在道德制高點，現在這樣真的很噁」、「喜歡評判別人，現在回力鏢來了」、「就是有畫面，賴也賴不掉，才簽切結書阿」、「太噁了，一副道貌岸然」、「平常到處嘴人，現在被落井下石不意外」。

據傳，朱學恒現在除了暫停直播，就連節目通告也全部退光，不過，這個消息目前尚未獲得本人證實。律師林智群另提到，「欸提醒一下，強吻除了是性騷擾外，還構成強制猥褻喔！非告訴乃論之罪沒六個月告訴期間問題」，也就是說，鍾佩君可以對朱學恒提起刑事訴訟。

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