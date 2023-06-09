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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭朱學恒強吻性騷！鍾沛君提出「1特別要求」　鄉民女神狂讚

▲▼台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲鍾沛君指控遭到朱學恒強吻。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者朱祖儀／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君8日發文指控，曾被「宅神」朱學恒抱著強吻性騷，對方事後還不以為然，繼續上節目談論性騷風波，讓她無法忍受。文章曝光後掀起外界熱議，對此「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧也發文，大讚鍾沛君提出別打馬賽克的要求，且認為對方能說出這些遭遇非常勇敢。

鍾沛君在臉書指控，朱學恒2022年曾在餐廳抱著她強吻，甚至不只一次，還嘻皮笑臉說「反正妳明天也不會記得」。事後朱學恒立切結書道歉還避重就輕，現在甚至在節目上義正嚴詞批評性騷事件，讓她無法接受，因此決定公開這一切。文末她也提到，希望外界別將她視為被害者，「我知道媒體的習慣，甚至會在我的臉上打馬賽克，但是請不要！」因為她想成為奮鬥者，會在陽光明媚之處抬頭挺胸。

文章曝光後，黃瓊慧也在臉書發文表達自己看法，開頭就直批「那句『想看學恒為正義發聲』真的好諷刺」，也說雖然自己和鍾沛君處在不同陣營，但覺得對方說出遭朱學恒強吻、摟抱、性騷擾的過程，是非常勇敢的行為，最後一段文字也十分激勵人心，「被性騷擾又不是妳／你的錯，不知道為什麼要被打馬賽克或者被做特殊處理？！請沛君議員無所畏懼、繼續站在陽光底下坦蕩的為民眾發聲！」

對於此次爭議，朱學恒8日在臉書發文致歉，「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。他也在YouTube頻道直播中說明，當天已經喝到斷片，發生了什麼事情已經不記得了，但這不是做出性騷擾的理由，「坦白說，我的確犯了錯，我也願意接受後續法律程序，我絕對承擔所有的後果」。

▼朱學恒8日晚間說明當下狀況。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲▼朱學恒晚間說明性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

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