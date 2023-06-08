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幼兒園餵藥炸鍋！侯辦「別延伸政治性議題」　時力：擺爛2個月還卸責

▲▼ 新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，現在已經累積超過15名家長報案，多位家長更指控市府不聞不問。侯友宜競選辦公室則回應「此議題是社會事件，不應該延伸成政治性議題」。時代力量8日批評，市府已經擺爛兩個月，鬧上媒體版面才趕緊喊查，侯友宜竟然還拿政治攻擊來搪塞，只顧選總統、放生新北市民。

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。而現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

對此，時代力量發言人余佳蒨批評，事件爆發至今新北市政府已經擺爛兩個月，已有多名幼童的尿液確實驗出藥物殘留，報案家長人數也不斷擴增，侯友宜竟然還拿政治攻擊來搪塞，只顧選總統、放生新北市民。

余佳蒨提到，時代力量黨主席王婉諭先前對此召開記者會，強調新北市政府的處理流程又慢又糟，4月份就接獲家長申訴，卻拖到6月5日才至幼兒園藥檢。目前檢調都已經啟動調查，新北市教育局卻依然怠惰，至今無法給出事發幼兒園的完整教師名單，也仍有許多家長未接獲市府的聯繫與協助，孤立無援。

余佳蒨強調，這起虐兒案件非常離譜，家長人心惶惶，不知還有多少孩子曝險，教育局卻等到事件鬧上媒體版面，才終於趕緊喊查。面對惡劣的幼兒園業者，家長難以自力救濟，侯友宜別再忙著推卸責任，趕緊補破網，加速擴大調查、主動協助採檢，並協助媒合受害孩童至其他園所，不要放任各局處互踢皮球！

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