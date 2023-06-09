幼兒被灌「彩虹藥水」拔髮又撞牆　她心碎：不喝就關廁所

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥事件，彭姓園長8日經檢調約談後，被列為被告。（圖／記者陸運陞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北板橋某幼兒園發生幼兒遭餵食藥物，在學童體內驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物反應，目前已有17名家長報案。對此，兒童權益促進協會理事長王薇君表示，有家長求助孩子被餵食藥物後，出現扯髮、撞牆等戒斷症狀，讓家長看了心碎又難受，希望政府能早日查出真相，給家長們一個交代。

兒童權益促進協會理事長王薇君表示，協會日前收到受害家長反映，孩子遭幼兒園老師餵藥與施暴，孩子一直被老師餵食「彩虹藥水」，只要不喝就會被關到廁所或體罰，甚至有家長拍攝到，孩子疑似出現戒斷症狀，在鏡頭前情緒失控不斷尖叫，更做出扯頭髮、撞牆等自殘行為，讓人看了十分不捨。

其中一位受害家長透露，她的孩子從今年過年開始，情緒變得暴躁易怒，甚至會扯頭髮自殘，所以她就帶孩子去檢驗，結果發現孩子體內竟有「巴比妥」等藥物反應。「巴比妥」為三級管制藥品，也是法務部列管三級毒品，容易產生生理依賴性，臨床上已較少使用，僅用於開刀房或治療嚴重癲癇。

王薇君認為，巴比妥在血液中殘留量為3天，但醫生6月6日檢驗時仍驗出微量毒品，顯示孩子應該是遭長期餵藥且劑量不低，孩子究竟被餵食了多少藥物、用量多大、多久餵食一次，且藥物對孩子未來的大腦、神經發育是否有影響，是否有其他後遺症，希望政府能早日給家長們一個交代。

▲檢方前往幼兒園搜索。（圖／記者陸運陞翻攝）

針對幼兒園孩童遭餵食藥物事件，新北教育局8日表示，幼兒園已違反「幼兒教育及照顧法」，已裁定廢止該幼兒園的設立許可，並裁處最高罰鍰15萬元，教育局也會與60多名學生家長召開說明會，讓家長瞭解事件發生經過、調查進度、採檢追蹤、安置計畫等。

針對檢驗結果，新北市教育局長張明文說，衛生局召開藥物檢測專家會議，邀集毒物、小兒科、檢驗科專家諮詢討論，全部受檢28位學童中，有8位學童微量反應，建議可至小兒神經科門診追蹤，由市立土城醫院為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。

教育局表示，目前社會局針對受害者一對一進行個案追蹤、家訪；衛生局則啟動「到園檢驗」專案，協調土城醫院到園採檢；教育局也會透過專案方式，逐一聯絡家長，了解個別需求，目前已有部份幼生轉園就讀，將依家長所提需求，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置。

新北地檢署8日發動第二波搜索，兵分九路搜索幼兒園彭姓園長、7名老師住處及幼兒園等9個處所，並查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，同時約談彭姓園長等8人，經過數小時的偵訊及複訊後，將彭姓園長與4名老師等5人列為被告，詳細情況仍待調查釐清。