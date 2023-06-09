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新北市府拒公開幼兒園餵藥案｢何時採檢｣　他痛批：還要蓋牌到何時

▲新北市長侯友宜出席「政治進入校園PLUS」座談。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，現在已經累積17名家長報案，多位家長更指控市府不聞不問。新北市議員卓冠廷8日在議會質詢時，追問受害幼童何時驗出？驗出量為多少？衛生局長陳潤秋僅回應，要檢調同意才能公布。卓冠廷痛批，「教育局處理已經拖延，現在衛生局連檢驗日期都不願意講，請問市府還要蓋牌到何時？」

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。而現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

卓冠廷表示，就怕巴比妥檢驗太慢，還有黑數，而新北市教育局針對板橋幼兒園「安眠藥」事件，今天下午在新聞稿提到「28位接受檢驗的學童，有16位是在6/5才檢驗，而28位裡面總共有8位驗出微量巴比妥。」

卓冠廷表示，自己詢問衛生局長陳潤秋，8位驗出的幼童中有幾位是6月5日驗的？局長證實有4位是6/5這梯驗出的。

卓冠廷也追問，其他12名接受檢驗的學童分別何時採檢？其他4名驗出巴比妥的學童又是何時驗出的？「陳潤秋局長居然跟我說，要檢調同意，才願意公開日期資訊。新北市府的行政作為，理當跟社會報告，教育局處理已經拖延，現在衛生局連檢驗日期都不願意講，請問市府還要蓋牌到何時？」

卓冠廷追問，第二、驗出多少量叫「微量」？衛生局對驗出量的判讀為何？陳潤秋則回應，不能公開。

卓冠廷質疑，所有的檢驗報告應當都有檢測儀器、檢測項目、檢測值極限等資訊，僅靠「8位驗出微量巴比妥」的簡短說明，新北市到底交代了什麼？

卓冠廷指出，毒物專家顏宗海都說明了，巴比妥的代謝時間為3~5天，新北市在6月5日所採檢的16位幼童中，仍有4位幼童驗出微量巴比妥，那其他4位到底何時驗出？「有時間點，我們才能判斷，是不是從5月中到6月初持續仍發生幼童食入巴比妥藥物的事情？如果是這樣，就是離譜中的離譜！」

卓冠廷直言，這些不同時間點的檢出數值，可能有顯著的差距，衛生局也不願說明清楚，新北市府話只講一半，結果造成更大恐慌，「真的拜託新北市政府，好好把你們行政調查的部分講清楚，給害怕的家長們一個交代！」

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