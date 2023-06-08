侯友宜兩岸政見有望納郭台銘和平宣言　柯志恩：字句要更精緻

▲謝政達、柯志恩、曾銘宗出席國民黨四方會談。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了加速對接選戰事務、力拼團結勝選，國民黨總統參選人侯友宜團隊今（8）日與黨中央、立法院黨團、智庫召開「四方會談」。被問到侯友宜兩岸政見是否納入鴻海創辦人郭台銘主張的和平宣言？智庫執行長柯志恩說，都是討論範圍，侯友宜過去談話也曾呼應郭，認為郭的說法很多人大家認為可以做參考，應該沒有問題。

柯志恩指出，彼此在政策的溝通還有未來可以合作、步調跟節奏做了充分溝通，智庫早就準備好28項對於國政可以強化的重點，也包括大家最關切的兩岸、能源問題，今天跟侯團隊，根據現有的政策資料，希望彼此透過對接，彼此在一個更細部的策略上做更精緻的處理，不管是對文字的處理或對外說法，尋求最大的共識。

被追問侯友宜陣營選戰節奏要轉為主動？柯志恩先是反問媒體，「請定義一下什麼是主動？」接著就「老三盒餐」議題回應，今天應該請大家吃個冠軍牛肉麵，剛剛也喝了冠軍茶，如果各位有任何想法，新北市長侯友宜會用自己的短影片，做出其回應，這就是所謂主動。

最後，柯志恩強調，侯團隊沒有所謂「無全國選戰經驗」的問題，侯團隊選新北市長時有選新北市長的節奏，選總統就有總統大選的節奏，國家政策發展本身就是像影子內閣一樣，智庫長期對國政做發表跟延伸，這次是把研究成果、蒐集到的資料跟侯團隊報告，侯團隊當然化成自己的語言，所以沒有所謂在地方跟中央層級的差別。智庫是把智庫的想法告訴侯團隊，侯團隊用自己的方式呈現給大家。