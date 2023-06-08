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下架民進黨等於上架國民黨？　他提數據：藍營始終不是第一選擇

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委牽手喊口號，團結黨內下架民進黨。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委牽手喊口號，團結黨內下架民進黨。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍綠白2024總統參選人皆就定位，明年是否會政黨輪替備受關注，國民黨更是大打「下架民進黨」的口號。對此，Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章8日就在臉書分析，國民黨雖是在野第一大黨，但比對歷次民調有關政黨支持度、信任度和滿意度等數字，國民黨始終不是第一選擇，數據只有在15至25％之間徘徊。

「下架民進黨已經是全民共識了嗎？」黎榮章指出，到目前為止只有看到「台灣民意基金會」的民調曾經問過類似題目，有四成七的受訪者不希望民進黨繼續執政，另一個問法是有51%的比例不希望民進黨完全執政（總統和立法院全拿的意思）。他直言，對民進黨來說的確遭遇到執政七年多來的亂流，但光看這些民調數據還沒辦法支撐民進黨必定要下架的論點。

其次，黎榮章提到，假設民進黨有被下架的機會，下架之後難道就一定是國民黨被上架嗎？他表示，想當然爾，國民黨是在野第一大政黨，全台地方首長囊括三分之二以上，不上架國民黨難道要上架共產黨？可是，他分析，如果比對歷次民調有關政黨支持度、信任度和滿意度等數字，國民黨始終不是第一選擇，數據只有在15至25％之間徘徊，「民眾要下架支持度高的來上架支持度低的也是很折騰？」

再者，黎榮章表示，假設下架民進黨是民意趨向，且按理就應該上架第一在野黨才有利國運發展，下一個要問的問題是，難道就該上架一個與國民黨保持距離、不能代表國民黨，甚至過往行為紀錄是與國民黨政策敵對的候選人？他強調，下架民進黨是有可能成真，但不等於就該上架國民黨。

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