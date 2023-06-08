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新北餵藥幼兒園始末一次看！家長4月底通報沒下文　負責人被起底

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，現在已經累積超過15名家長報案。新北地檢署為了釐清案情，今（8日）發動第二波搜索，並約談幼兒園園長、老師共8人，引起社會譁然。多位家長指控市府不聞不問，而幼兒園負責人也被起底，《ETtoday新聞雲》整理整起事件相關時序。

▲▼ 新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。而現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

回顧整起爭議，今年２月至４月間，三名家長各自發現子女易怒、自殘，孩童皆透露在幼校遭師餵彩虹藥水、體罰。受害孩童家長也指出，４月底就透過 1999 專線通報新北市府，卻未獲回應。

5月15日：新北教育局指出，15日才獲報並立刻處理。而部分家長指出，4月底就通報卻未獲回應。立委張宏陸昨也出示該幼兒園於5月12日發給家長的通知，早在4月家長就曾向教育局反應，由於教育局沒有具體回應，家長自行帶小孩至醫療院所檢驗，並於5月14日到新北市海山分局報案。

5月18日：新北教育局與司法單位成立專案小組，檢方晚間前去搜索、查扣電腦，以傷害罪偵辦。

6月2日：三位受害孩童家長在立委邱泰源、羅致政陪同下召開記者會，曾任台大醫院主治醫師的邱泰源解釋，苯重氮基鹼（Benzodiazepines）屬管制藥品第四級，開立的條件非常嚴格，「要給大人吃都得很小心了，怎麼還會給小孩子吃？」邱示警，這種藥品還會有成癮性，不該用在孩子身上。一定要針對這些孩童長時間追蹤複查、將傷害降到最低。

6月5日：時代力量新北市黨部主委王薇君、時代力量黨主席王婉諭陪同受害者召開記者會，指出至今只有1位受害兒童家長曾接到教育局來電，且通話內容僅提供幼兒園名單，讓家長自行聯絡園所。教育局則回應，案發後立即採專案方式逐一聯絡家長，也提供單一窗口供家長諮詢。事發時隔22天，市府啟動「到園檢驗」專案。

新北市議員戴瑋珊質疑，此時教育局才入園為孩子藥檢，不僅速度太慢，還是採取驗血方式，恐怕查驗不出什麼問題。要求市府，改成驗「毛髮為主、血液為輔」，由於血液代謝速度快，效益恐怕不大；驗頭髮不僅容易驗出殘留，還能依照孩子頭髮長度推測出何時開始投藥。對此，副市長回應，尊重專家的意見。

6月6日：新北市議會民進黨團提出臨時動議，要求衛生局、教育局就「幼兒園餵藥案」一事報告、新北市長侯友宜也應對此專案報告，藍綠議員僵持不下，最終決議，6月13日加開1小時請教育局及衛生局專案報告。

民進黨議員李倩萍則指出，若侯友宜夠重視此案，不需要議員要求，就應該親自到議會一起關心這個案子。議員顏蔚慈批評，面對幼兒園餵毒案，侯友宜裝聾作啞，旗艦型幼兒園進度停擺，侯友宜顯然不重視幼兒權益，口口聲聲說「新北市做不夠的，全力以赴到中央加倍奉還」聽新北市民耳裡全是諷刺。

有國民黨議員則反駁，不斷要求侯友宜專案報告是綠營操作策略，該起事件不分藍綠都關心，不必打烏賊戰，並跳脫既有議程杯葛市府團隊。

6月8日：截至目前為止受檢28位學童中，有8人有毒品殘留。新北教育局今（8日）表示，該園所已違反「幼兒教育及照顧法」，裁定自6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可，並裁處最高罰鍰15萬元。此外，今晚也將邀集60多名學生家長召開說明會，讓家長瞭解事件發生經過、調查進度、採檢追蹤、安置計畫等。

針對檢驗結果，新北市教育局長張明文說，衛生局召開藥物檢測專家會議，邀集毒物、小兒科、檢驗科專家諮詢討論，全部受檢28位學童中，有8位學童微量反應，建議可至小兒神經科門診追蹤，由市立土城醫院為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。

對於該幼稚園負責人，民進黨發言人張志豪指出，據了解，這間幼兒園背後有在地大議員撐腰，該位資深議員還在議會阻擋市府專案報告，而且跟侯友宜是厚友誼的關係，「幼稚園負責人褚家雯，據說是藍營金主，侯友宜你認不認識？」

若查詢監察院政治獻金平台，該幼稚園褚姓負責人曾在2017年捐贈2筆各10萬元政治獻金，分別給前國民黨議員羅智強、前國民黨立委丁守中。

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