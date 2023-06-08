國民黨首度「四方平台」有共識？　柯志恩：侯辦有侯辦的節奏

▲謝政達、柯志恩、曾銘宗出席國民黨四方會談。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為加強輔選力道，國民黨將原由黨中央、黨團與智庫組成的三方平台會議，擴增納入黨總統參選人侯友宜陣營成四方溝通平台，今（8）日中午首度開會。國民黨智庫執行長柯志恩表示，今天主要針對未來合作步調做充分溝通，後續會更精緻處理；至於民進黨猛攻「九二共識」，而侯則遲遲不表態，會談中是否有討論到？柯說，下一次會討論，「侯辦有自己的選戰節奏」。

柯志恩也說，侯辦有自己的選戰節奏，不過，今天因為在智庫召開，智庫就是針對政策，再思考一下兩方團隊如何在政策的說法上能夠取得最大的共識，也會持續跟侯辦、侯友宜，未來做一個更好的簡報，再來看看對外要如何有完整說法，讓大家了解未來合作的藍圖到底是如何，今天只是一個初步，只有一個小時就報告一下、對接，最重要的是展開未來合作的模式。

至於談到哪些政策有共識？柯志恩保守回應，絕對都是有共識的，只是今天第一次四方會談，雖然也跟侯辦就文化、教育、體育政策等，有多所溝通，大家最關切的兩岸、能源議題，需要取得更大的共識，未來一定會讓外界有更清楚的了解，「不過現在才六月多，其實還有一些時間，我知道大家非常急，我們也會掌握我們自己的節奏。」