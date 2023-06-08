侯友宜人事難產、講話太空？　謝政達反問媒體：應該不是這樣吧

▲謝政達、柯志恩、曾銘宗出席國民黨四方會談。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了加速對接選戰事務、力拼團結勝選，國民黨總統參選人侯友宜團隊與黨中央、立法院黨團、智庫召開「四方會談」。針對侯競選總部何時成立，代表侯團隊出席會議的前新北市副市長謝政達坦言，今天沒有談過這個問題；至於有媒體提問，民眾覺得侯友宜講話空洞，讓大家不想聽。不過，因稍早有媒體認為侯近期已較為主動，謝政達因此強硬回應，「剛剛記者不是已經說我們現在很主動，所以應該不是這樣（講話空洞）吧？而且以前也沒有這種現象。」

民進黨總統賴清德目前找了前屏東縣長潘孟安擔任競選總幹事；民眾黨柯文哲5月17日獲提名，則是隔天就找了前台北市長黃珊珊擔任總幹事。侯友宜跟柯文哲同一天獲得提名，但直到現在，其競選辦公室組織、人事都尚無明確消息，日前多次洽詢前立法院長王金平也都遭到婉拒；僅於6月1日成立競選工作室，並允諾日後擴充成為競選辦公室。

繼5月23日侯友宜團隊與黨中央召開對接會議之後，中央黨部、智庫、黨團「三方平台」今首度納入侯團隊形成「四方平台」。但針對競選團隊的組織、人事，謝政達受訪坦言，今天四方平台會議沒有談過這個問題。

謝政達表示，因為這是侯辦第一次跟國民黨的長官、智庫、黨中央進行對接，故今天主要的談論的問題是把對接的程序，還有各方應該注意的事項，要各方需要協助的事項，大家做一個廣泛的討論，包括智庫所提出一些政策，「我想我們後續還會有更深的一個接觸，還有更深的一個談話的內容。」