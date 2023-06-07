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吉他大師來台　致敬羅德里哥吉他協奏曲慈善盛宴

▲日本第一吉他大師來台演出！本周日新竹市文化局演藝廳–「致敬羅德里哥吉他協奏曲慈善盛宴」。（圖／新竹市政府提供）

▲日本第一吉他大師來台演出！本周日新竹市文化局演藝廳–「致敬羅德里哥吉他協奏曲慈善盛宴」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立愛樂管弦樂團本周日（11日）下午2時30分將在新竹市文化局演藝廳辦理「致敬羅德里哥吉他協奏曲慈善盛宴」。文化局表示，音樂會邀請到日本第一吉他大師福田進一（Shin-ichi Fukuda），與國內多位優秀吉他演奏家共同演出，重現西班牙國寶級古典吉他作曲家羅德里哥的精彩作品，帶領觀眾進入充滿感情與悅耳動人的音樂世界，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活（https://reurl.cc/b9zKDl）。

市長高虹安表示，新竹市立愛樂管弦樂團是新竹市文化藝術的重要推手之一，不僅在本地培養了許多優秀的音樂人才，也持續為市民朋友帶來高水準的音樂表演。誠摯地邀請所有愛樂者本周日共同聆賞這場吉他協奏曲音樂會，為新竹市文化藝術和公益事業貢獻一份力量。

「盼透過這場演出，傳遞羅德里哥的音樂理念和人生信念，鼓勵更多人用音樂來豐富自己和他人的生活。」文化局長錢康明說，本次音樂會的主題「致敬羅德里哥吉他協奏曲慈善盛宴」，演出多首享譽國際的作曲家羅德里哥的作品。羅德里哥是一位活躍於20世紀下半葉的當代古典吉他作曲家，他自幼失明，卻未曾放棄對音樂的熱愛與創造力，用自己的才華和毅力克服了困難，成為了一位享譽世界的音樂大師。

文化局表示，音樂會由李振聲教授指揮新竹市立愛樂管弦樂團領銜，與日本吉他大師福田進一（Shin-ichi Fukuda）、國內吉他演奏家侯上勇、新銳吉他演奏家林家瑋、林家韻攜手演出。演出羅德里哥的《阿蘭輝斯吉他協奏曲》、《牧歌雙吉他協奏曲》，以及《貴紳幻想曲》。這將是國內首次把西班牙作曲大師筆下3首舉世馳名，且膾炙人口的吉他協奏曲，同時在舞台呈現給觀眾的極致音樂饗宴。

文化局補充，更多「致敬羅德里哥吉他協奏曲慈善盛宴」活動詳情請洽新竹市立愛樂管弦樂團 (03) 532-1603劉小姐，如欲得知新竹市文化局演藝廳相關活動訊息可至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）、或風城演藝臉書粉絲專頁（facebook.com/dongda17）查詢。

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