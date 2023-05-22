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竹市演武場「金繼的繕與美」特展　欣賞金繼的缺憾之美

▲金繼蘊含「侘寂」思想，結合展場的枯山水意象，呈現「缺憾之美」。（圖／新竹市政府提供）

▲金繼蘊含「侘寂」思想，結合展場的枯山水意象，呈現「缺憾之美」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹少年刑務所演武場工藝特展－「金繼的繕與美」，展期即日起至112年9月17日止。文化局長錢康明表示，「金繼」是一種修復工藝，不僅修復器皿，也是一種愛物惜物的表現，本展除了展出金繼修復作品外，也展出匠師所使用之工具，引領觀者深入淺出地認識金繼工藝，敬邀各界踴躍觀展，共同欣賞金繼的「缺憾之美」。

文化局說明，金繼全名是「金繕修復－kintsugi」，起源於日本約15世紀左右室町時代至戰國時代，以天然的漆黏合破損的器物，再塗上金粉，讓殘缺的器物恢復原本的功能，延續器物的使用年限，由於使用天然無毒的生漆修繕，完全乾固後具有耐酸鹼、耐高溫、不易剝落的特性，修復完成的器物仍可以當作食器使用。

「金繼保存了工藝的價值，深具實用性外，更以器物的破損，引領觀者接受、欣賞器物之不恆常、不完美與不完整，融入了『侘寂』的美學思想。」文化局長錢康明說，金繼雖已不符合當代的經濟效益需求，惟在美學、哲學與環境永續上提供了不同的思考角度，本展將輕巧細緻的金繼工藝品與少年刑務所演武場的日式建築相互結合，同時以侘寂美學為概念，打造不一樣的觀展體驗。

文化局表示，新竹市長高虹安以「美感新竹」的施政策略，非常重視工藝文化的再現，市府投入經費計2,840萬元，將市定古蹟新竹少年刑務所演武場打造為工藝展示空間。日治時期新竹曾有全島唯一的漆器工場「理研株式會社」，為當時漆器工藝發展注入深厚的基礎，因而本次展覽以「漆藝」作為發想。戰後「理研株式會社」新竹工場被徵收，改由國人負責技術指導，曾在1950至1960年代創造漆業的風光時期。而在現代，工業化生產的器皿物美價廉，修復不再是符合成本的選擇。

文化局說明，本次特展展出光山行－賴信佑匠師的金繼修復作品，包括常見的碗、盤及茶具等，皆可以用金繼修復，有著用物之心、惜物之情，讓觀眾從日常的器具之中，細細品味工藝之美。

新竹少年刑務所演武場開放時間為每週二至週日，上午9時至下午5時，免費入館，歡迎民眾踴躍參觀。相關訊息請至文化局官網（culture.hccg.gov.tw）查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。

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