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2023新竹美展6大類總獎金143萬元　歡迎踴躍投件角逐

▲「2023新竹美展」6月18日起至6月20日止開放收件。（圖／新竹市政府提供）

▲「2023新竹美展」6月18日起至6月20日止開放收件。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2023新竹美展」6月18日起至6月20日止開放收件，凡出生或現設籍、居住、就學、就業於新竹縣市的藝術創作者皆可參賽，本次以6大類徵選作品，包含東方媒材、書法篆刻、工藝設計、西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術。新竹市文化局表示，首獎獎金為15萬元，總獎金高達143萬元，歡迎各領域創作菁英踴躍投件角逐。

新竹市長高虹安表示，「新竹美展」為新竹縣、市合辦之在地指標性競賽美展，是國內少數區域性競賽美展，在地方政府及藝術家們齊力推動下，每年吸引來自各領域、不同年齡層之藝術創作者參與，培育無數藝術新秀，同時帶動大新竹地區全民美育的風潮，成為新竹地區指標性藝文活動。文化局長錢康明說明，自去（2022）年起，新竹美展首次跳脫傳統媒材框架，藉由創作類別之整合及重新劃分，吸引不少跨域藝術創作者參與，也同時激發新竹在地藝術創作者更多創新思考的方向。

文化局指出，藉由跨媒材創作形式的推廣，能為「西方媒材」及「東方媒材」等平面創作者，激發潛藏的創造力；「影像暨數位內容科技媒體類」藉由攝影、錄像、數位科技、電腦繪圖、數位插畫等媒材徵件，使創作者能透過平面攝影以及時下流行的多媒體與科技藝術進行創作以及文化思辨。

「立體暨造形藝術類」在不拘於形式之各媒材立體造形表現中，看見創作者更多創新思維及設計力的導入；「工藝設計」鼓勵創作者在工藝的藝術本質下，進行設計發想，讓創意建構於穩固的工藝基礎上；「書法篆刻」創作則期待能在既有的書體規範上，發展出個人獨特的書風。

文化局說明，今年6大類徵選作品，其中東方媒材、書法篆刻、工藝設計類等3類於新竹市文化局演藝廳徵件；西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術等3類則於新竹縣政府文化局美術館徵件，皆採「紙本及原件同步送件審查」辦理，請自行送達指定之收件地點，不受理郵寄方式送件。

本次徵件內容詳情請上新竹市文化局官網（https://reurl.cc/M81QeL）查詢，洽詢專線03-5337945或撥打1999為民服務專線。

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