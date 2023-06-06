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新竹水道取水口展示館　戲水池即日起全面開放

▲「新竹水道取水口展示館」戲水池即日起全面開放。（圖／新竹市政府提供）

▲「新竹水道取水口展示館」戲水池即日起全面開放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近日氣候逐漸炎熱，時節已近入盛夏，新竹水道取水口展示館戲水池即日起全面開放，歡迎民眾前往戲水遊憩。

市長高虹安表示，新竹水道是於日治時期興建的都市供水系統，為新竹市定古蹟，新竹水道取水口展示館見證了新竹水道建設系統的發展，並由歷史遺跡轉生為水資源教育及親子遊樂的新據點。

文化局長錢康明說，新竹水道取水口展示館內正展出《細水逐流－水資源環境教育展》，展覽結合當代藝術與科普教育，自永續水資源的三度思維，從知水、識水、親水，進而惜水、愛水、護水，透過互動式展品，讓民眾在參與過程中體會並重視水與人之間的和諧共生關係，並將環保意識落實於生活中。本展引領民眾從生活環境的細微末節處發現水資源之於人類的重要性，並藉由藝術家、新竹在地學校及環境維護者的視野角度，共同認識在地水源足跡、創造與水和水域的互動，進而提升愛惜水源的意識，敬邀民眾參觀。

文化局補充，除館內有新竹水系景觀地圖、小型裝置系統，介紹水的力學原理外，展示館周邊有小型攀岩場、戲水池與水畫牆，提供親子遊樂玩耍，是個寓教於樂的文化休憩景點。有關「新竹水道取水口展示館」戲水池開放資訊，可至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw）、新竹市文化局FB粉絲專頁（facebook.com/culture.hccg/）查詢。

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