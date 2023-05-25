竹市北大公園、後站停車場裝置藝術　安全考量將進行拆除

▲北大公園、後站停車場裝置藝術，安全考量將進行拆除，圖為新竹市後火車站停車場「蕊之森」裝置藝術。（圖／新竹市政府提供，下同）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市後火車站停車場「蕊之森」裝置藝術、北大公園「落水唷」客家文化作品，將分別於今(112)年5月30日至6月1日、6月6日至6月9日進行拆除作業。文化局表示，上述作品因皆以非耐久性建材製作，部分結構已出現毀損狀況，經安全評估並與創作者取得共識後，將進行拆除作業，維護環境安全。

文化局提到，後火車站停車場「蕊之森」裝置藝術，為105年「新竹市後站帶狀地景藝術展」活動設置之藝術裝置，以鐵、木及燈具等非耐久性建材製作，自106年藝術展結束後留存至今已6年又9個月，經長年風吹日曬，結構、木平台已多處腐朽損壞，預計於5月30日至6月1日進行拆除作業。

「蕊之森」設計單位「有用主張x建築繁殖場」表示，作品為供短期暫時放置之材質所製作，現已超過原使用期限，為維民眾安全也認同予以拆除。拆除施工期間，相關施工區域將以黃色施工警示帶及三角錐警示，民眾行經後火車站機車停車場施工區域，請留意安全。

文化局表示，北大公園「落水唷」客家文化作品，是藝術家范承宗為2021新竹光臨藝術節客家文化燈區所製作，展出迄今已18個月。作品以天然木作、鋼構及帆布組成，因並非耐久性建材，今（112）年3月委請結構安全技師進行安全評估，發現部分木作結構出現毀損狀況。此外，曾於「落水唷」作品棚內原木桌上發現燃點蚊香之情事，恐衍生公共安全疑慮。

文化局說明，「落水唷」作品預計於6月6日至6月9日進行拆除作業，作業期間將有重車進行吊掛作業，北大公園周圍將進行交通管制，施工區域將以三角錐及交通連桿警示，請民眾注意安全，拆除完成後亦將進行現地整平並加強草坪養護作業。

文化局說明，市府非常感謝設計單位和藝術家為新竹市美感設施做出貢獻，未來將繼續朝「美感新竹」的策略方向來努力。如對北大公園「落水唷」客家文化作品拆除作業有相關疑問，請撥打新竹市文化局客家事務科03-5327170；後火車站停車場「蕊之森」裝置藝術相關疑問，請撥打新竹市文化局博物館科03-5330331，或1999為民服務專線洽詢。