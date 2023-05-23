「沂風20－孫思嶠作品演唱會」　逾百人同台周六盛大登場

▲「沂風20－孫思嶠作品演唱會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市傑出演藝團隊「沂風室內合唱團」，致力透過歌聲推廣在地文化，今年欣逢成團20週年，精選年近90歲的在地作曲家孫思嶠老師作品，本周六（27日）晚間7時30分，於新竹市文化局演藝廳舉辦「《沂風20—響起前輩歌謠》孫思嶠作品演唱會」，透過沂風家族6組合唱團老中青3代逾百人的歌聲，再現資深愛樂者的童年記憶，歡迎購票入場（opentix.life/event/1631581050159411204）。

新竹市長高虹安表示，市府重視藝文教育，孫思嶠老師作為大新竹地區的文化瑰寶，影響台灣兒童音樂教育甚鉅，在兒童合唱曲短缺的年代，孫老師譜寫許多適合兒童演唱的作品。「沂風室內合唱團」在成團20週年之際，特別企劃「響起前輩歌謠」專場音樂會向孫老師致敬，精選不同種類的作品共22首，包含混聲合唱、女聲合唱、男聲合唱、獨唱作品，亦有無伴奏曲目。

文化局長錢康明說明，新竹市文化局演藝廳於2000年開館啟用時，即邀請孫思嶠老師舉辦首場專場音樂會，相隔23年於相同場館再現經典，別具意義。本次演出曲目，沂風合唱家族百人大合唱曲〈新竹調〉，係1999年應新竹市政府之邀，為慶祝新竹建城170週年的委託創作，作詞者為彭金珠女士，孫老師譜曲，全曲有著濃濃的「新竹味」，更特別師法「歌仔戲」的〈江湖調〉，傳達新竹人文風情的特色。

文化局表示，沂風合唱家族創立於2003年，由李寶鈺老師首設沂風女聲合唱團，陸續成立沂風混聲合唱團、沂風室內合唱團、沂風兒童合唱團、沂風歡樂合唱團、沂風男聲合唱團，成為新竹地區規模完整的合唱家族，年齡層從5歲至80歲，成員逾百位。

文化局說明，「沂風室內合唱團」多年來獲選新竹市傑出演藝扶植團隊，並屢獲國內外獎項，近年雖受疫情影響，仍維持線上團練，並舉辦各項增能講座，維持運作與提升素質。2022年受邀參與NSO歌劇音樂會《唐懷瑟&紐倫堡名歌手》、新竹市文化局委託廣藝基金會統籌的音樂劇《北斗星下的大煙囪》等演出，獲得廣大迴響。

文化局補充，歡迎各界共同參與這場難得的音樂饗宴，活動詳情可至「沂風室內合唱團」臉書粉絲專頁（facebook.com/YiPhoneChamberChoir）查詢。更多演藝廳活動詳情可至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）、風城演藝臉書粉絲專頁（facebook.com/dongda17）查詢。