桃園觀光旅宿青銀共創6／17聯合徵才　釋出2,000職缺

▲桃園觀光旅宿青銀共創6/17聯合徵才。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政6日出席「桃園市觀光旅宿青銀共創人才媒合會」表示，疫情趨緩後，觀光產業迎來復甦，為補足業者在產業回流後缺乏的人力，市府觀旅局與勞動局攜手合作，將於6月17日首辦「青銀共創觀光旅宿亮點場」，結合桃園旅宿業、觀光休憩業、旅行社、商圈等釋出高達約2,000個職缺，邀請青銀兩世代一同投入產業。

張市長指出，市府觀旅局積極與勞動局、經發局等協調合作，不僅在府內橫向聯繫，更結合跨越年齡層的夥伴一起打拚桃園觀光產業發展；而觀光產業的人力需求不僅需要年輕人的熱忱及幹勁，也需要「壯世代」的人生經驗、高情商及純熟做事能力，因此透過青銀結合是很好的模式，希望透過新穎的做法，讓業者找到優質的員工，共同為桃園的觀光打拚，也讓桃園的觀光成為亮點行業。

▲觀旅局長周柏吟表示，觀光旅宿青銀共創聯合徵才是桃園首辦。（圖／觀旅局提供）

觀旅局長周柏吟表示，自今(112)年1月起，市府經多次與觀光業者對談，雙方皆表達一同衝刺桃園觀光旅遊的決心，而在疫後產業逐漸回流後，首波要解決的便是產業缺工議題。因此，觀旅局積極與勞動局合作，並協調觀光業者，將舉辦本市有史以來首場觀光專場徵才活動，希望讓業者招募合適的人才、促進本市觀光發展。

周局長指出，許多人說台灣最美的風景是人，而桃園最美的第一道風景便是觀光行業的第一線人員，本次徵才除向下扎根，透過與健行科大、萬能科大等學校建教合作外，也將媒合壯世代的勞動力投入，讓有經驗的長者一同加入觀光業的行列，一起迎接來自全世界及台灣各地的遊客。

包括市議員陳美梅、市府觀旅局長周柏吟、秘書處長許淑真、就服處長黃碩斌、勞動局專委洪清淵、桃園區副區長邱創正、壯世代教科文協會理事長吳春城、桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進、桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時、桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪、桃園觀光工廠促進協會總幹事何秀美、各觀光產業代表等皆一同出席。