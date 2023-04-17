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2023龍岡米干節水花火舞打歌齊歡　4／22起魅力金三角商圈登場

▲2023龍岡米干節於魅力金三角商圈登場

▲2023龍岡米干節即將於魅力金三角商圈登場。（圖／擷取自王根深臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2023龍岡米干節將於本週六(4/22)日至5/1盛大展開。市府觀旅局17日表示，睽違5年重新回到魅力金三角商圈舉辦，以在地辦喜事的精神策展，今年特別營造街區獨特的異域氛圍，融合多元素材、繽紛色彩打造裝置藝術，代表著米干節濃厚的文化風情，同時亦結合周邊超過50家的米干店，帶領遊客深入體驗在地人文風情。

市府觀旅局表示，桃園龍岡米干節中，華麗的民族服飾、長街宴美食饗宴等活動，是桃園最具異國魅力的傳統慶典。活動首週4/22、4/23以緬泰傳統活動「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，現場除體驗浴佛，更不能錯過兩天下午15時30分的潑水祈福活動，搭配結合傣族舞蹈的主題踩街，在歡樂氣氛中給予親友誠摯的祝福，祈求新的一年好運、順利。

▲2023龍岡米干節於魅力金三角商圈登場

4/29、4/30和5/1火把節熱情接續，除了雲南少數民族踩街外，「火把求吉」連續三個夜晚現場將燃起篝火並伴隨著雲南少數民族的打歌表演，展現特有過節氛圍，歡迎民眾一起加入載歌載舞，伴著篝火同歡，祈求好運到來、豐收平安!除了精采好玩的潑水節、火把節、主題踩街，活動會場更有許多特色文化體驗活動，如拉老道、轉輪盤、米干DIY等，好看又好玩。

▲2023龍岡米干節於魅力金三角商圈登場

此外，萬眾矚目的長街宴今年重磅回歸！一開賣即造成搶購熱潮，長街宴菜色豐富多元包括芭蕉葉包燒肉、雲南炒臘肉／傣味酸木瓜雞等，菜色也會依忠貞市場當日新鮮食材調整，展現長街宴「食當季，食在地」的特色！來不及報名的民眾別難過，活動現場設置多樣化的美食攤位，讓遊客一嚐異域佳餚的絕妙滋味。

4/25至4/28加碼推出限量的深度文化體驗包含「與阿拉有約-清真巡禮」、「當廚神遇到香料」和「癮食香料party」，民眾能以超優惠價格深度體驗雲南多樣的美食文化，甚至當一回雲南少數民族，跟著主廚逛市場採買到製作，親手製作雲南特色美食，來一場與眾不同的廚藝課程。

龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三區，是滇緬異域孤軍撤台時的住所，因此洋溢濃厚的多元文化風情，鄰近許多景點像是異域故事館、忠貞市場、國旗屋、龍岡清真寺、馬祖新村以及全台最美的龍岡圖書館等，適合來趟輕鬆的桃園小旅行。觀旅局提醒，龍岡地區周邊停車空間有限，區內道路狹窄，交通易堵塞，假日出遊開車的民眾可將車停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場；亦可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站。此外，為鼓勵遊客利用公車/接駁車抵達會場，觀旅局祭出「搭公車抽萬元餐券」。

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