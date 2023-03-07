拚觀光！　桃園觀旅局積極輔導露營場合法化

▲桃園觀旅局積極輔導露營場合法化。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵及輔導桃園市轄內露營場合法化，桃園市政府觀光旅遊局積極配合中央於去(111)年完成129家既有露營場盤點，今年更辦理露營場容許使用申請及合法登記輔導案，組成專業輔導團隊7日及14日分別於羅浮遊客服務中心及拉拉山遊客中心辦理法規說明會。

▲專業輔導團隊心辦理法規說明會。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局表示，首場說明會出席非常踴躍，預約報名逾130人、70家露營場參加，顯見桃園市府及露營業者共同合法的決心；而市府組成長專業輔導團隊，並成立免費駐點諮詢服務、Line@群組及諮詢專線，提供民眾諮詢服務，後續針對參加本輔導案者，不但協助業者解答最頭痛的法規難題，更可免費協助既有露營場製作經營計畫書等申請資料。

觀光旅遊局局長周柏吟表示，北橫及拉拉山為北台灣最美的風景之一，相當適合民眾走進山林從事露營活動，該局會持續配合中央政策積極輔導，與業者一起以正面、積極的態度回應中央，並在觀光行政資訊網設置露營場申設專區，提供露營相關法規、申請書件範本、常見QA等資料。

同時於市府最高決策層級的觀光會報成立跨局處工作小組，共同協助處理露營場設置相關問題，今(112)年度將全力推動本市露營場合法化，14日還有一場說明會，也呼籲業者踴躍報名參加，市府會與業者站在一起，共同推動桃園露營場合法化。