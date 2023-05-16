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桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠...好康報你知

▲桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠好康報您知

▲福容桃園館消費滿6,000，加碼再送6,000。（圖／福容桃園館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為迎接即將於桃園舉辦的世界客家博覽會，並強化桃園好棧品牌推動，桃園市政府觀光旅遊局號召旅宿業者，響應政府普發現金6,000元政策，推出多種超值專案，超過30間飯店集團及民宿共襄盛舉，推出住房、餐飲6,000放大術，
不論是一泊二食、買一送一還是加碼送6,000，吸引遊客來桃園輕旅行好吃又好玩，犒賞自己快把握！

▲桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠好康報您知

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▲南方莊園渡假飯店。（圖／南方莊園渡假飯店提供）

市府觀旅局局長周柏吟表示，世客博8月即將在桃園盛大登場，觀旅局力拼桃園觀光，擴大舉辦入住桃園優質旅宿抽獎活動，藉由本次全民共享經濟成果普發6,000元串連旅宿業者共同推出旅宿優惠，以搶攻商機、提升觀光效益。此次普發現金加碼專案不止有南方莊園渡假飯店及福容大飯店於福容桃園消費滿6,000，加碼再送6,000；福容中壢則是尊榮套房平日住一晚再送一晚，只要6,000元。

▲桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠好康報您知

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館位於高鐵桃園站旁，交通便捷。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）

還有住都大飯店、福容大飯店桃園機捷A8店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、福華石門水庫渡假飯店、秘境41民宿、大溪老城四季行館等多家業者分別推出一泊二食優惠專案。捷適商旅旅宿消費滿額，贈平日雙人房1晚；168inn旅館聯盟則推出訂房輸入折扣碼現享折扣；至於COZZI Blu和逸飯店桃園館、尊爵大飯店、尊爵天際大飯店、名人堂花園大飯店、渴望會館、中壢米堤大飯店、桂林商務旅館、旅居文旅(中壢館)等多家旅宿也推出住宿即贈超值好禮優惠活動。

▲桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠好康報您知

▲尊爵大飯店。（圖／尊爵大飯店提供）

業者表示：6月將至的端午節連續假期長達四天，期待藉由本次6,000元加值專案可以增加住宿率，搶攻連假商機，桃園有許多觀光類型飯店如COZZI Blu和逸飯店桃園館、名人堂花園大飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店等，可望達9成以上住房率。此外，也有許多業者推出平日優惠方案，除了希望能推廣平日住宿商機，也讓民眾可以規劃平日悠閒又超值的行程，期望增加平日住房率2成以上。

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▲中壢米提大飯店。（圖／中壢米提大飯店提供）

周柏吟局長說，桃園擁有豐富的人文及自然景觀，如大溪老城區、橫山書法藝術館、角板山行館、拉拉山神木、觀音草漯沙丘、永安海螺文化體驗園區等，更有緊接於桃花季後的拉拉山水蜜桃季，都是受遊客喜愛、必訪的景點，得天獨厚的環境，再加上許多特色民宿、旅館，亦可望藉由本次「桃園旅宿6000加值專案」，提升住房率。

桃園多元的住宿選擇，不論是適合親子共遊渡假飯店，亦或是高人氣的特色旅宿，都很適合安排家庭出遊或是呼朋引伴來趟小旅行，眾多優惠只到6月底，有出遊計畫又想省荷包的民眾，千萬別錯過。更多優惠詳情，請上桃園觀光導覽網：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/4507

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