新北鼓藝節「鼓動創藝」　巡迴5區連續三周登場

▲2023新北鼓藝節「鼓動創藝」，巡迴5區連續三周登場。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

2023新北市鼓藝節邁入第17年，以「鼓動創藝」為主題，於6月3日至6月18日連續三個周末在新莊、土城、鶯歌、蘆洲、三芝5區巡演，將鼓藝推廣深入各地，讓民眾可以鄰近河濱、遺址、美術館、廟宇、海濱等不同特色的場地，觀賞精彩、跨界的鼓藝演出，感受不同的鼓動與創藝。

副市長朱惕之表示，今年鼓藝節以「鼓動創藝」為主題，將傳統大鼓，結合動感、創造與藝術，以充滿能量與創意的面貌來與市民朋友相聚。鼓藝節首場在新莊開幕，很高興由新莊在地的青年學子擔任演出第一棒，展現新莊囡仔青春與力量的鼓藝表演，也象徵鼓藝從新莊出發、世代傳承的精神。

▲副市長朱惕之（中）、新北市文化局張䕒育局長（左2）出席新北鼓藝節首場新莊巡演，一同擊鼓迎開幕。

2023新北市鼓藝節演出內容多元，邀請專業藝文表演團隊及青春活力學校鼓隊，創造豐富熱鬧的演出活動。3日巡演首場新莊新月廣場由「新莊國中鼓藝團」以宏亮的氣勢敲擊大鼓為鼓藝節揭開序幕，「新莊龍安舞蹈團」將民族舞蹈與鼓藝結合，展現優美的身段，「鼓魯擊世界打擊樂團」帶來中東鼓舞與印度樂音等充滿異國風情的世界鼓樂。

最後由「Gorgeous Ceremony VS南強工商」以充滿熱情與活力的跨界南島鼓舞演出，為活動精彩結尾。此外，現場周邊也特別規劃輕食、飲品等市集攤位，以及趣味體驗如彩繪波浪鼓、手作手搖鼓，邀大小朋友休憩漫步於連結板橋、新莊新月橋的同時，一起享受鼓藝、手作同樂。

▲今年鼓藝節巡演活動首場3日在新莊新月廣場登場。

文化局表示，今年鼓藝節巡演活動接續於6月4日下午4點在土城斬龍山遺址文化公園、6月10至11日下午1點半在鶯歌新北市美術館戶外園區、6月17日晚間6點半在蘆洲忠義廟前廣場、6月18日下午3點在三芝芝蘭公園舉辦。歡迎所有市民朋友一同共襄盛舉，更多詳情請上「鼓藝節」網站查詢。