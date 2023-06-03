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新北車禍毛寶貝跨海認養　美國訓犬師回台助訓練犬隻

▲新北毛寶貝跨海認養 美國訓犬師回台助訓練。（圖／新北市動保處提供）

▲新北車禍毛寶貝跨海認養，美國訓犬師回台助訓練犬隻。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處7年前救援車禍受傷黃白狗Alisa，復原後經古代同盟會媒介予遠在美國舊金山臺裔訓練師孫英軒認養，近期因疫期解封，服務於國際動物行為諮詢協會訓練師特別回國，前往新店動物之家了解動物收容狀況，希望能藉由所學，讓更多動物認養出去。動保處長楊淑方表示，為拓展毛寶貝認養出路，近年和志工、團體合作，協助推展犬貓跨海認養，總計已有2隻認養到國外。

受到Alisa黃白狗對生命充滿熱情所影響，舊金山臺裔訓練師孫英軒在近期特別回臺，前往收容Alisa的新店動物之家，他表示，當得知Alisa來自臺灣時，更主動來臺尋找曾經幫助過Alisa的志工團體、醫療機構跟收容單位，他也特別參訪Alisa當時的手術房跟待過的犬舍，了解動物之家收容、醫療情形，未來將會針對動物之家犬隻的親合訓練、行為矯正及基本服從等進行課程規劃，以使收容動物能快速及穩定的進入家庭生活。

Alisa目前也是國際動物行為諮詢協會工作犬，牠在擔任訓練工作犬方面真的是很棒，都能針對訓練動作與訓犬師完成良好互動，尤其在得知牠曾經經歷下巴分離斷裂，經動保處獸醫師李建沛手術治療，歷經1整年復健才康復，還能與主人生活的這麼正向，真是另類的臺灣之光。

孫英軒表示，台灣收容所飼養的犬隻，體態大致偏中型、非常聰明討喜，他在舊金山出門遛狗常會引起旁人注目，並詢問狗來源，很討美國人歡喜，此次回國將與動保處跨臺合作，目前孫訓犬師已回美國，並將針對新北市動物之家量身訂做一個訓犬技巧計畫，預計於8月中針對動保處的志工進行訓犬培訓，之後訓練有成的動物也將辦贈訓犬證書，進而提高認養率，也為臺灣動物保護工作盡一份心力。

新北市動保處長楊淑方表示，為致力創造一個人與動物和諧共處的友善城市，率全國之先成立毛寶貝醫療中心，照顧路傷及受虐動物，之後並將針對動物之家的動物進行專業培訓，除了讓動物能儘快融入家庭外，更可解決飼主因不了解動物問題而放棄飼養動物，讓人與動物都能快樂的生活與互動。

另外，歡迎有計畫認養寵物的家庭，可以在評估飼養環境及各方條件符合後，到各動物之家領養毛寶貝，即可獲得專屬白金卡及飼養寵物認證卡，憑卡享有價值近萬元的優惠，包括「終身免費狂犬病疫苗施打」、「免費1次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥」、「免費1年份犬8合1或貓3合1疫苗施打」、「憑卡至新北市151家動物醫院享有該寵物終身免收掛號費」、「半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢」等，歡迎市民踴躍認養。

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