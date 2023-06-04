▲新北聯合頒發獎助學金，新莊地藏庵溫暖助學子。（圖／新北市新莊區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

112年新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金，自今年2月起陸續發放至今，以新莊地藏庵發放獎（助）學金，迎來今年最後一場獎助學金發放活動，今年地藏庵為方便得獎學生領獎或家長代為領取，獎（助）學金發放時間訂於6月4日，採現場隨到即領方式辦理。

新莊區長朱思戎表示，十分感謝新莊地藏庵支持「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」，今年捐贈金額達173萬4000元整，共277位學生獲獎，其中有85位家境清寒的學生，新莊地藏庵主任委員張永寬暨全體委員妥善運用十方信眾善款，嘉惠新莊在地學子，廟方期望學生將來有能力時能造福社會、回饋鄉里。

朱思戎指出，「112年新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」頒獎順序自武聖廟起，接續文昌祠及聯合頒獎典禮，來到新莊慈祐宮（媽祖宮）與三聖宮，最後由新莊地藏庵畫下圓滿句點，感謝捐贈112年獎助學金26個充滿愛心的寺廟、公益團體、個人及企業，鼓勵新莊優秀學生追求卓越，期望每位獲獎同學收到這份幫助及鼓勵後，能在學有所成時將這份情傳下去，形成善的循環。

朱思戎說，今天於新莊地藏庵附設活動中心（中港路48巷25號）發放獎助學金，開放領取時間為上午9時至10時30分，得獎學子可陸續進入會場領獎，恭喜所有獲獎同學。「113年新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」將於今年10月開放線上申請，屆時請上「新莊區公所」官網查詢相關資訊。