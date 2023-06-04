八里龍米陸橋功成身退　新北剩105座人行陸橋

▲八里龍米陸橋拆除完畢。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極推動城市減法工程，再拆除完成一處使用率低的陸橋，位於八里區龍米路一段龍米陸橋於今（4日）清晨正式功成身退，頓時讓龍米路一段的天際線豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。工務局長祝惠美表示，龍米陸橋拆完後全市將剩下105座人行陸橋。

新北市養工處表示，龍米陸橋因使用率低，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由八里區公所、養工處、交通局、警察局、地方民意代表及里長進行會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後進行拆除，並於6月2日深夜11時起進行拆除，在4日清晨順利完成大樑拆除工程，恢復周邊道路通行。

▲龍米陸橋是新北市升格以來拆除的第49座人行陸橋。

養工處說明，龍米陸橋拆除後將在陸橋原址設置QR Code地磚，市民朋友可藉由手機掃描連結至陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的記憶和情感將永久留存。

工務局長祝惠美指出，龍米陸橋是新北市升格以來拆除的第49座人行陸橋，拆完後全市將剩下105座人行陸橋，未來將接續辦理三重區正義陸橋等陸橋拆除，並針對使用率低的陸橋持續辦理評估作業，務求提升市容景觀，落實市府和在地居民雙贏的政策。