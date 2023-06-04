新北金山文資交響樂　蹦火牽罟捕魚遊趣北海岸

▲準備下海做牽罟漁法。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區是北部地區旅遊的熱門勝地，當地金山老街上的大廟兼具有形文化資產歷史建築「金包里慈護宮」、一般古物「開基金面二媽神像」，以及無形文化資產民俗類「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，文資交響撼動人心。不僅如此，在地傳統友善環境漁法的牽罟捕魚技法，原汁原味傳承先人群策群力的生活智慧，在萬金地區發展出濃厚海洋文化特色。

文化局長張䕒育表示，保存與活化再利用並進，文化局串連在地資源，與當地青年合作啟動導覽人才培訓計畫，特地聘請在地講師解說及實地踏勘，讓學員明白金山文化資產及在地產業歷史的連結及重要性，由在地人說在地故事，促進土地認同感，使文資永續發展。

▲準備漁網下海捕魚。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，金山牽罟歷史悠久，係透過眾人合力拉網收魚，展現人類與大自然搏鬥之美，迄今已逾200年依舊生生不息。地方為推動文化保存與觀光結合，串連牽罟、金山蹦火仔技法示演傳承，擁有說不完廟宇建築故事的金包里慈護宮、二媽回野柳海蝕洞設案祭拜及金面二媽神像腹內有媽中媽等豐富特色，慈護宮成為金山當地守護文資關鍵角色，也持續為推廣保存在地文化資產努力。

文化局表示，6月起新北市政府文化局與新北市溫泉觀光協會合作辦理牽罟及夜賞蹦火示演系列活動，歡迎大家踴躍參與，聆聽金山文資交響樂，體驗蹦火牽罟趣，深入在地，感受金山之美！活動報名資訊請洽溫泉觀光協會余總幹事，電話：02-2498-6022。

▲舢舨出海將漁網撒入海裡。

▲眾人合力在海浪拍擊下將漁獲拉上岸。

▲溫泉觀光協會的人解說牽罟漁法。