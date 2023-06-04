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新北荷花齊綻放　景觀處推薦5大熱門賞荷景點

▲新北推薦5大熱門賞荷景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲三芝區山豬堀的荷花。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆24節氣進入「芒種」，喜愛賞花的民眾一定不能錯過此時節綻放的清秀荷花！新北市政府景觀處推薦新北5大賞荷花景點，雙溪區上林里荷花田、金山區清水農地、三芝區山豬堀荷花田、淡水區屯山里荷花田及樹林區山佳荷花池。目前荷花熱情接力綻放中！歡迎大家來新北踏青賞花，感受夏日裡最粉嫩的花海意境。

「雙溪區上林里荷花田」位於台2丙線16.3公里處，面積廣達7公頃，境內開發度低，好山好水構築成質樸美景。荷花盛開時，翠綠荷葉上朵朵嬌豔粉紅的荷花形成強烈對比，而遠方青山與藍天成了最好的背景，穿梭於荷花田埂間，每每都能以不同的角度賞荷，拍出不同風情的美照。

▲新北推薦5大熱門賞荷景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲金山清水農地牡丹蓮層次分明的多重花瓣讓人驚豔。

位在「金山區的清水農地」磺清大橋西側荷花田及「三芝區的山豬堀荷花田」田裡遍植花朵碩大的牡丹蓮，狀似牡丹的花朵，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、粉紅和白底紅邊等多種。藍天白雲和徑幽農田，倚著山挨著田，寬廣的視野，幽靜的田野風光。

「淡水區屯山里」當地農友運用水源豐沛的大屯溪，聯合將休耕農田改種荷花，打造屯山社區特色作物，每年吸引大批遊客賞花拍照，帶動觀光發展；另外「樹林區山佳荷花池」位在樹林河濱公園露營區旁，「沐心池」面積約達8350平方公尺，獨有且渾然天成的鏡面水池，倒映藍天白雲，心型島被荷花包圍著，以及島上的水上盪鞦韆，往往能拍出獨特壯麗的照片。

▲新北推薦5大熱門賞荷景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水屯山里荷花田朵朵嬌豔粉紅的荷花接力綻放中。

新北市景觀處長林俊德表示，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞花，民眾可以在FB「賞花快報」粉絲專頁點讚追蹤，即時掌握各地區花況，與粉絲們一同分享與交流新北市各地花況資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的賞花情報分享給大家。

▲新北推薦5大熱門賞荷景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲雙溪區荷花已經開始悄悄綻放。

▲新北推薦5大熱門賞荷景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲樹林區山佳荷花池位在樹林河濱公園露營區旁。

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