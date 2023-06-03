萬里浪漫繡球花海譜戀曲　新北單身聯誼18對配對成功

▲新北市民政局在萬里高家繡球花田舉辦今年第三場單身聯誼活動。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局今（3日）在萬里高家繡球花田及群策翡翠灣溫泉飯店舉辦今年第3場單身聯誼活動，讓60名單身男女在浪漫的8000坪繽紛繡球花海裡相互認識交流，並舉辦沙灘派對，進行「裙襬搖搖」及「離開地球表面」等緊張刺激的團體競賽，大幅拉近彼此距離，最後共18對配對成功，配對率60%。

民政局長柯慶忠表示，新北單身聯誼活動透過互動遊戲及換桌交流時光，讓單身男女們分享彼此價值觀，以找到同心合意的伴侶，今年前兩場再創佳績，配對率高達54%，共32對配對成功，民政局將持續建立交往平台，提供單身男女們戀愛契機，勇敢追求幸福人生。

▲單身男女在浪漫的8000坪繽紛繡球花海裡相互認識交流。

戶政科長于英美表示，本次活動邀請單身男女們成對走進繡球花園，徜徉高低錯落的繽紛花廊，如詩如畫的美景讓大家放鬆身心，一起享受遊園的漫遊時光，愜意的氛圍也讓單身男女們卸下陌生，分享彼此生活。下午帶著單身男女們來到北海岸沙灘旁進行熱力四射的團體競賽，愛情也悄然萌芽。

擔任業務助理的余小姐表示，自從出社會後交友圈就漸漸縮小，自己的個性也不太喜歡參加聯誼活動，但久而久之也了解到白馬王子並不會從天而降。透過新北市政府推廣，發現以旅遊方式來認識新朋友的感覺很棒，決定踏出這一步，希望能認識新朋友及碰見心儀的對象。

▲新北單身聯誼共18對配對成功，配對率60%。

身為工程師的林先生則表示，從小到大生活環境遇見的人都偏向男生居多，提早出社會工作也讓生活變得單調，曾想過參與各種活動，但礙於職業需要出差，排好的活動常常取消，這次很幸運能參加到新北市單身聯誼活動，希望能遇到人生旅途上的靈魂伴侶，相知相惜。

于英美說，此次單身聯誼活動參加者男性約二分之一為工程師，女性以會計業、行政業務為主，配對成功者都可獲得配對紀念品及地方特產等禮物，參加者還有機會抽到馬克杯及電影票等活動好禮，希望能幫助大家在活動後維持熱度，讓彼此感情升溫。